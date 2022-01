A beruházás a Kovács Károly Városépítő Program keretében, összesen bruttó 16 millió forintos költséggel valósult meg. A kivitelező a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma volt.

Kedden helyszíni bejárást rendeztek a beruházás kapcsán. A programon részt vett Balaicz Zoltán polgármester, aki egykor, 2006-ban lett a városrész önkormányzati képviselője. Mint felidézte, már abban az időben is számos lakossági megkeresés érkezett hozzá, és ezek sorában annak az átkötő útnak az építését is kérték a helyiek, ahol most az új parkolókat alakították ki. Elhangzott: 2014 óta immár Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselőhöz jutnak el az itt élők kérései, melyek jobbára a lakókörnyezet szépítésére, az utak és járdák rendbetételére irányulnak.



A képviselő kezdeményezésére 2021 májusában az Ola utcai tömbbelsőben létesültek új parkolók, emellett elkészült a környező házakat a bevásárlóközponttal összekötő járda is. A tervek szerint a közeljövőben felújítanák a játszóteret, valamint az Ola utca 13. és az Ola utca 16. számú házak előtti járdákat, utakat szeretnék még rendbehozni. A most elkészült parkoló melletti füves területet pedig tavasszal növényekkel ültetik majd be.