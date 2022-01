Erről is beszélt érdeklődésünkre Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, aki részt vett a pártja által szombaton délután a megyeszékhelyi Dísz téren rendezett tüntetésen. Arról is beszélt, hogy a multik pénzszivattyúja helyett az ország gazdasági önrendelkezését kívánják megteremteni. Ebben kiemelkedő szerepet szánnak a mezőgazdaságnak, az élelmiszeriparnak és a turizmusnak. A korrupció, a politikusbűnözés felszámolását is hangsúlyozta. Ehhez megszüntetnék a képviselők mentelmi jogát és dupla büntetéssel sújtanák a bűnöző politikusokat. A cél elérése érdekében szükség van a korrupcióellenes ügyészségre, de hazánk nem csatlakozna a hasonló uniós szervezethez, tette hozzá.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap