A szlovén-magyar határ menti térség egyik leghangulatosabb tórendszere a 86-os út mellett, Belsősárd szomszédságában található. Az egykori kavicsbánya területén már jó ideje horgásztavak létesültek, ugyanakkor a körülmények ott nem teszik lehetővé a horgászatot.

- Mivel a belsősárdi tavak vízfelülete viszonylag kisebb, ezért az gyorsabban fagy be, mint a szintén az egyesületünk fennhatósága alá tartozó Lendvadedesi-víztározó - magyarázta Szabó Sándor, a Tenkevölgye Természetvédő és Sporthorgász Egyesület elnöke. - Bár nem mértük, de azt gondolom, a jég még vékony, ezért életveszélyes volna rámenni, de nálunk egyébként is tiltott tevékenységnek számít.

A zalalövői Borostyán-tó jóval nagyobb vízfelület, így az egyelőre nem is fagyott be teljesen. A strandterületen egy része nyílt vízfelület, ottjártunkkor vízimadarak, récék, vadludak vették birtokba. A hozzáértők azt mondják, ezeket a lihogókat éppen a madarak alakítják ki azáltal, hogy folyamatosan fürdenek a vízben, így az nem tud befagyni. A lihogók ugyanakkor azt is jelzik, hogy a jég vastagsága másutt sem éri el a biztonságosnak mondható 8-12 centimétert.

Vízimadarak a Borostyán-tavon kialakult lihogónál Fotó: Gyuricza Ferenc

- Rámenni itt sem szabad a tó felszínére - válaszolta lapunk kérdésére a zalalövői Borostyán Horgász Egyesület tagja, Kalamár Krisztián. - A jég vastagsága közel sem egyenletes még, az is látható, hogy egyes pontokon éppen csak hártyaszerű, de bárhol beszakadhat, hiszen ez a vastagság még nem bírja el az ember súlyát.

A rendőrség szintén a balesetveszélyre figyelmeztetett az elmúlt hét végén kiadott tájékoztató közleményében. Mint írták: bár a szabad vizek befagyott területe gyermekekre és felnőttekre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejletük van a felelőtlen viselkedés és a jég tulajdonságainak nem megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé válhat. A szabad vizek jegén tartózkodni tehát csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. A jég esetleges ropogása, recsegése ugyanakkor minden esetben - tehát kellő vastagság esetén is - a beszakadás veszélyére figyelmeztet. Ilyenkor tanácsos azonnal a jégre feküdni, hogy minél nagyobb felületen terheljük azt, és hason csúszva próbáljuk meg a legközelebbi biztos pontot elérni.

Az általunk megkérdezett horgászok szinte egyöntetűen úgy vélekedtek: amíg a fentebb már említett minimum nyolc centiméternyire nem duzzad a jég vastagsága, addig semmiképpen nem érdemes kockáztatni. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, évek óta várják annak lehetőségét, hogy a lékhorgászatnak hódoljanak, ám ahhoz még nagyobb jégvastagság, 12-15 centiméter lenne az ideális. A jelen télre szóló időjárási előrejelzések biztatóak voltak - a korábban beharangozott mínusz 20 fok megteremtené a feltételeit a kellő jégvastagság kialakulásának -, ám a valóság egyelőre nem igazolta azt. Ugyan szombaton és vasárnap hajnalban is mínuszokat mértünk, napközben azonban bőven fagypont fölé emelkedett a hőmérő higanyszála.