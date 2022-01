Blogbejegyzésében Polgár Róbert polgármester az elmúlt időszak egyik legnagyobb jelentőségű infrastrukturális fejlesztésének nevezte a Petőfi Sándor utca jobb oldali járdája érintett szakaszának felújítását.



– A munkálatokra tavaly nyertünk közel 20 millió forintot a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton – bocsátotta előre Polgár Róbert. – Ennek van egy 10 százalékos önrésze, amit a pályázati kiírás értelmében még a támogatáson felül kell biztosítania az önkormányzatnak. A pályázatot tavaly februárban adtuk be, s októberben írhattuk alá a kivitelezési szerződést a felújítás által érintett 1050 négyzetméteres, körülbelül 850 méter hosszú útszakaszhoz kapcsolódóan. Sajnos, a közben eltelt időszakban jelentős áremelkedés következett be az építőiparban, az alapanyagok piacán, emiatt jóval többe kerül a projekt, mint amekkora összeggel kezdetben kalkuláltunk, ezért a saját költségvetésünkből összesen 11 millió forinttal (ebben benne van a 10 százalékos önrész is) ki kell még egészítenünk a támogatási összeget. Ez sok pénz, nyilván, de pozitívan kell szemlélni az ügyet: könnyebb előteremtenünk a 11 milliót, mint ha pályázati siker nélkül kellene a 30-at. Tavaly közel 30 millió forintot tudtunk az önkormányzat épületének korszerűsítésére költeni a büdzséből, ez az összeg a jó gazdálkodásunknak köszönhetően idén is rendelkezésre áll; az egyik felét az említett járdafelújításba, a másikat pedig a termelői piac kialakításába tesszük bele.



A településvezető elmondta: a járdaszakasz felülete az évek alatt töredezetté vált, olyannyira, hogy sokan inkább a szemközti oldal járdáját használták.



– Nyilván, vannak még nyertes pályázataink, amelyek jóval nagyobb volumenűek ennél, az egyik például a közösségi közlekedés fejlesztését célozza és 150 millió forintos, de az elmúlt időszakot tekintve összegszerűen eddig a Petőfi utcai beruházás a legjelentősebb – tette hozzá a polgármester. – A munkálatok tavaly elkezdődtek már, de sajnos, azokat hol az időjárás, hol a koronavírus akadályozta (a betegség a kivitelező több munkavállalójánál is jelentkezett) – a vállalkozóval március végi befejezési határidőben állapodtunk meg, ám reményeink szerint a térkő burkolatú új járda hamarabb elkészül.