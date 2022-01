Nagy Bálint kiemelte: megújult például a kultúrház tetőszerkezete és beltere, valamint kicserélték a nyílászárókat is az épületen, összesen 47 millió forintból. A Temető utcát is sikerült korszerűsíteni mintegy 22 millióból: nemrégiben 408 méteres szakasz kapott új burkolatot. Továbbá az óvodaudvar megújítására is nyert a település ötmillió forintot.

Barcza Balázs hozzátette: a kultúrházat két ütemben modernizálták, rendbe téve például a villamoshálózatot, a padlóburkolatot és a mennyezetet is. Az óvoda épületét már korábban, egy sikeres 2019-es pályázat révén felújították, most pedig az udvar fejlesztésére érkezett támogatás, a munkákat tavaszra tervezik.

A választókerület települései eddig hétmilliárd forint MFP-s támogatást nyertek – válaszolta lapunk kérdésére Nagy Bálint, de már megjelentek az új kiírások, amelyekre február elejéig lehet pályázni.

– Az elmúlt időszakban a legtöbb településen megújultak a közösségi terek, óvodák, bölcsődék, iskolák, önkormányzati épületek – tette hozzá a választókerületi elnök –, most pedig, a polgármesterekkel egyeztetve, leginkább útfelújításokra, szabadtéri közösségi terek létrehozására és néhány helyszínen temetőfelújításra van igény.

Nagy Bálint arról is beszélt, hogy a településeknek a Magyar falu program mellett az új uniós ciklus Top+ pályázatai is lehetőséget kínálnak, például épületenergetikai fejlesztésekre.