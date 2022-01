Polgár Róbert polgármester elmondta: úgy véli, akkora méretű településen, mint Murakeresztúr, van létjogosultsága egy termelői piacnak.

- A Vidékfejlesztési Program keretében nyertünk forrást, csaknem 97 millió forintot a beruházáshoz, amihez 10 százalék önrészt kell biztosítanunk - mondta Polgár Róbert. - A Petőfi utcában van egy régi épületünk, melyben valamikor húsbolt volt, de bezárt, egy virágüzlet pedig még most is működik. Az épület udvarán főleg iparcikkeket, ruházati termékeket árusítottak, de azt sem állandó jelleggel. Adta magát a lehetőség, hogy ezt az objektumot felújítsuk, illetve átalakítsuk. A virágbolt természetesen, a továbbiakban is megmarad, s ha megfelelő körülményeket tudunk biztosítani, lesz, aki vállalja a húsbolt üzemeltetését is, mert a településen van rá igény. A harmadik bolt iparcikk szaküzlet lenne. Az épülethez kapcsolódna egy több, mint 100 négyzetméteres fedett rész árusítóhelyekkel, ez lenne valójában a termelői piac.

Polgár Róbert polgármester Fotó: Szakony Attila

A polgármester jelezte: a piactérre helyi és környékbeli őstermelőket, gazdákat, kézműveseket hívnak majd meg, mely révén igyekeznek Murakeresztúron is meghonosítani az úgynevezett rövid ellátási lánc kultúráját.

- A terveink szerint hetente akár többször is kinyithatna a piac, természetesen, a kezdeti időszakra ezt nem tudjuk még garantálni, hiszen el kell telnie egy kis időnek ahhoz, amíg széles körben ismertté válik - magyarázta Polgár Róbert. - Aztán meglátjuk majd, hogy alakul, mert Murakeresztúrt fel szokták keresni úgynevezett vándor vásárosok, illetve szeretnénk szezonális jellegű, tematikus vásárokat is tartani az adott időszakra jellemző termékekből. Ennek megfelelően télen például füstölt húsárukból, ősszel az évszakra jellemző terményekből, lehetne például rendezni káposztavásárt - természetesen, a belőle készült feldolgozott termékekből is-, s örömmel vennénk, ha a húsboltban adott napokon lehetne kapni sült hurkát, kolbászt és pecsenyét. Egy szóval olyan kínálatot kívánunk kialakítani, amely minél többek igényét kielégíti. A település véleményem szerint van akkora (1700 lelket számlál), hogy a méretéből fakadó kereslet az elárusítók számára is vonzóvá tudja tenni az új piacot.