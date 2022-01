Húsvétig heti két napon, csütörtökön délután és szombaton délelőtt várja a vásárlókat a Hévízi Termelői Piac. A választék ilyenkor is a megszokott – természetesen a primőr áruk kivételével –, s a régiséget kínálók is itt vannak.

– Friss gyümölcsök ilyenkor ugyan nincsenek, de alma, lekvár, méz és füstölt áru is van. Ezeket változatlanul be lehet szerezni nálunk, jó minőségben – összegez Benkő Lajos, a Hévízi Termelői Piac vezetője.

Ott Zoltánék a törzsárusok közé tartoznak, kínálatukban pedig – többek között – a tökmagolaj, a lekvár és a méz is megtalálható.

– A december mindig erős az ünnepekre való bevásárlás miatt, de januárban is lehet értékesíteni – fogalmaz. – Mi évek óta csak itt árusítunk, megvannak a törzsvásárlóink. Mi elégedettek vagyunk ja­nuárban a kevesebbel is.

A húsféleséget kínáló Semec Farm egyik tulajdonosa is jónak ítéli a decemberi forgalmat, s azt mondja, a januári keresletre sem lehet panaszuk. A sertéshús árkorlátozása kapcsán úgy fogalmazott: elfogadják a kormányzati döntést.

– Aki sertéstartással foglalkozik, eddig be volt határolva a gyenge ár miatt, s nem tudott nyereséget termelni – mondta Novák László lapunknak. – A mostani döntés megint korlátozza a kereskedőket és az állattartókat is az árak mozgásában. Ám ez egy olyan dolog, amit el kell fogadnunk, be kell tartanunk – és be is fogunk tartani.

A januári hévízi piacnapokon kézművesek is kínálják portékáikat Hévízen.