Balogh László elmondta: a költségvetés összeállítása és beterjesztése ugyan a mindenkori polgármester feladata, ám jelen esetben mindez csak formai dolog, nevezhetjük akár színjátéknak is, hiszen a döntéseket a többségben lévő ÉVE-frakció hozza.

– Szeretném leszögezni, hogy az idei költségvetésben számos olyan beruházás szerepel majd, melyekkel egyáltalán nem értek egyet, sőt némelyiket kifejezetten elhalaszthatónak, feleslegesnek gondolok – hangsúlyozta Balogh László, aki példaként említette a Sétakert gyaloghídjának tervezésére elkülönített 8 millió forintot, valamint a ­Dózsa György-mellszobor közel 20 millió forintos tételét.

– Az idei évben olyan beruházások is sorra kerülnek, amelyek bár fontosak, de talán nem annyira, mint a kötelezően ellátandó feladataink. Megítélésem szerint ilyen tétel a Mindenki Sportpályája atlétikai felületeinek felújítása, melyhez talán pályázati forrást is lehetett volna találni, ám az ÉVE-frakció, ahogy korábban, most sem tartotta szem előtt a takarékos gazdálkodást. Tavalyi döntéseik nyomán több mint 600 millió forinttal terhelték meg az idei költségvetést, ami azt is jelenti, hogy minimálisra szűkült a mozgástér a fejlesztések, beruházások terén. Mindeközben a kormánytól kapott 588 millió forintot még mindig nem lehet felhasználni, mert az ÉVE-frakció ragaszkodik saját fejlesztési listájához. Tehát miközben előre költekeznek, addig az önkormányzat számláján lévő forrásokat blokkolják.

Balogh László polgármester végül úgy fogalmazott: sajnálja, hogy a dr. Fodor ­Csaba és Horváth Jácint által vezetett ÉVE-frakció ugyanazt a szemléletet viszi tovább, amely az önkormányzatok eladósodásához vezetett, s mely gödörből az Orbán-kormány rángatta ki a magyar településeket, Nagykanizsát közel 7 milliárd forintnyi adósságtól szabadítva meg.