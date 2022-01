A színházterem felújítását követően jelenleg az előtér, valamint az emeleti helyiségek átalakítása zajlik. Itt próbákat, foglalkozásokat tartottak az egyesületek, a nagyterem pedig a házasulókat fogadta.

Az önkormányzati beruházás fedezetét a helyi adóbevételek biztosítják, ám ezek mértéke rendkívül lecsökkent. A járvány előtti utolsó évben, 2019-ben a település összesen közel 80 millió forintot szedett be iparűzési és gépjármű-adóból. Törvényi változások, a gazdasági visszaesés miatt 2020-ban 68 millió forintra csökkent ez az összeg, a város úgynevezett adóerő-képessége 32 ezer forint/fő lett. Tavaly pedig 24 millió forintra süllyedt ez a fajta szabadon felhasználható önkormányzati bevétel, ami pedig 21 ezer forint/főnek felel meg. Azt meg felesleges hangsúlyozni, az árak közben nem álltak meg.

A polgármester fontosnak tartotta megjegyezni, a töredékére csökkenő bevételek dacára az intézmények finanszírozásával nem volt gond, a munkahelyeket sikerült megőrizni. A bevételkiesés hatása a fejlesztések elmaradásában fog megmutatkozni.

Visszatérve a felújításhoz: a hatvanas években emelt épület rekonstrukcióját azért tudták elkezdeni, mert a Leader-pályázaton nyert 13 millió forintos fejlesztési támogatásból az év végre elkészült a Civil Ház (régi pártház), és az egyesületek átköltöztek oda, külön helyiségeket kaptak.

A művelődési házban 2021 végén elkezdett munkára 10 millió forintot szánnak a város költségvetéséből, önerőből, ez az elektromos hálózat, a lépcsőházi ablakok, a falburkolatok cseréjét fedezi. A tavaszi befejezéssel tervezett felújításban a felső szintet a lépcsőháztól hőszigetelt fallal választják le, a házasságkötő terem pedig klímát is kap. Mindez nem jelenti itt a munkák végét, mert szeretnék nagyobb produkciók fogadásra alkalmassá tenni a nagytermet. Ehhez Leader-pályázatot nyújtottak be, ennek segítségével valósulna meg a színpadtechnika telepítése, a művészek öltözőinek berendezése, mert ha ez megvalósul, akár színházi előadást is fogadhatnak. Az elképzelések között szerepel még 150 rakásolható szék, valamint a melegítőkonyha teljes felszerelésének beszerzése is. A közel 8 millió forintos beruházáshoz ötszázalékos önrészt vár el a pályázat kiírója.