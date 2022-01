Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre is rendszeres résztvevője a programnak. Mint mondta: az egységes módszertannal, egy időben történő, úgynevezett szinkronfelmérés során nemcsak a sasok számlálása zajlik, de a többi ragadozó madarat is igyekeznek számba venni.



– Az akció rendkívül kiterjedt, hiszen abban a nemzeti parkok munkatársain túl civil szervezetek képviselői, s más önkéntesek is részt vesznek – sorolta a természetvédelmi őr. – Zalában a Magyar Madártani Egyesület mellett a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány tagjai azok, akik rendszerint képviseltetik magukat a felmérésben. A cél az, hogy minél nagyobb területet fedjünk le, elvégre így kaphatunk igazán megbízható számokat a nálunk telelő ragadozómadarakról.



Lelkes András hozzátette: elsősorban a vizes élőhelyek környékére koncentrálják erői­ket, a Zalában is költő réti sas ugyanis ahhoz kötött, de további területeket is szemügyre vesznek. Az időjárási előrejelzések szerint szeles, felhős idő, és vasárnap köd is várható, ez kevésbé kedvez az akciónak, hiszen erős szélben a madarak rejtőzködnek.