Szabó Szilárd szerint Márki-Zay Péter leépítené az egészségügyi ellátórendszert. A baloldal miniszterelnök-jelöltje tavaly ősszel beszélt arról, hogy a járóbeteg-ellátásban támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis hogy több intézményből csak egy maradjon meg. A baloldal miniszterelnök-jelöltje így fogalmazott: „igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi, vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében.” Márki-Zay azt is egyértelművé tette, hogy kormányon az egészségügyi intézmények fizetőssé tételében is a 2010 előtti balliberális vezetés politikáját követné.



– Talán már kevesen emlékeznek rá, de 2006-ban, az MSZP kormányzása idején a Kanizsai Dorottya Kórház is megszenvedte az ágyszámleépítést, 666-ról 490-re csökkent itt az aktív ágyak száma – emlékeztetett Szabó Szilárd, aki hozzátette: az elmúlt időszakban több milliárd forintos fejlesztésen, bővítésen esett át a Kanizsai Dorottya Kórház. – Arra vagyunk kíváncsiak, és velünk együtt a kanizsai választópolgárok is, hogy Horváth Jácint miként vélekedik a Márki-Zay Péter által elmondottakról. Vajon egyetért-e a vidéki kórházak bezárásával, esetleg osztályok megszüntetésével, illetve az egészségügy fizetőssé tételével. Ha igen, akkor ezt is el kell mondania a választóknak, hogy mindenki a megfelelő információ birtokában tudjon szavazni, ha pedig nem ért egyet, akkor arra adjon választ, mi a garancia arra, hogy személye befolyásolni, gátolni tudja az ellenzéki összefogás ezen törekvéseit.



Szabó Szilárd szerint: Horváth Jácint, a DK képviselőjeként egyértelműen Gyurcsány politikáját támogatja, vagyis azt az embert, aki kórházi napidíjjal, vizitdíjjal sarcolta korábban azokat, akik betegségük miatt háziorvoshoz fordultak vagy kórházi ellátásban részesültek.