„Még emlékszünk arra, amikor a Gyurcsány-kormány úgy eladósította a kórházakat Magyarországon, hogy a keszthelyi intézmény léte is veszélybe került” – szögezte le Csótár András, felidézve: ágyakat kellett leépíteni, sőt, majdnem be is kellett zárni a város kórházát, amit később a Fidesz–KDNP megmentett ettől a sorstól.

– Látva, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter és egészségügyi szakértője az elmúlt időszakban milyen nyilatkozatokat tett az egészségügy átalakításának tervével kapcsolatban – folytatta a Fidesz keszthelyi elnöke –, joggal gondolhatjuk azt, hogy esetleges hatalomra jutásuk után ugyanazon az úton kívánnak továbbhaladni.

Csótár András beszélt arról is: a zalai 2. számú választókerületben Elekes István momentumos baloldali politikus az ellenzéki összefogás képviselőjelöltje. Vele kapcsolatban megjegyezte: feltételezhető az, „hogy amennyiben bekerülne a parlamentbe, ő is az egészségügyi rendszer tönkretételére szavazna”.

– Mi továbbra is felelősséget érzünk a Keszthelyi Kórházért, elismerjük, nagyra értékeljük az ott folyó szakmai munkát, és nem hagyjuk, hogy a baloldal ismét megpróbálja tönkretenni az intézményt – szögezte le a Fidesz városi elnöke, aki azt is elmondta: pártja nem támogatja a kórházbezárásokat, különösen a vidéki, kisvárosi intézményekét, mint ahogyan elutasítja az egészségügy fizetőssé tételét és a társadalombiztosítási rendszer szétverését is.