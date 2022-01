Hidegek mostanában a reggelek és a január amolyan „pihenőidő” az ünnepek után, talán emiatt kevesebb árus jött el a piacra, mint máskor szokott, de így is érdemes volt kilátogatni. Huszár Lászlóné piacfelügyelő tapasztalatai szerint a február már erős szokott lenni, de a jövőben rendezvényekkel is szeretnék „megtámogatni” a piacot.

– Minden hónap 3. szombatján rendezzük meg a termelői piacunkat és ezt a hagyományt folytatni szerEtnénk idén is – hallottuk Huszár Lászlónétól. – Hiszen azt tapasztaljuk, nagy igény van rá, sokan még a közeli Nagykanizsáról is kijönnek a piacra, aminek sajátos a hangulata itt, a templom közelében. Megkezdi a munkát az önkormányzatnál a kulturális referensünk, Kovács Brigitta is, akinek a kreativitására nagyon számítunk, szeretnénk az év éppen aktuális időszakához, ünnepeinkhez igazítva rendezvényeket (például húsvét előtt tojásfestést a gyerekeknek) is tartani a piacnapokon.