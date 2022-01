Erdős János polgármester részletesen beszámolt az elvégzett munkákról, de szólt az új lehetőségekről és az elképzeléseikről is, amelyek újabb lendületet adhatnak a 480 fős falunak.

– A kultúrház világítási berendezéseinek korszerűsítésére közel 700 ezer forintot költöttünk, melyhez pályázati forrást is felhasználtunk – mesélte a településvezető. – Ezenkívül a volt iskola épületének festése és a lámpatestek cseréje is megtörtént, valamint a közmunkások bevonásával ugyanitt a konyhát, illetve a sportszobát is kifestettük. Szintén ők végezték el a hivatal, illetve a kultúrház kerítésének állagmegóvását biztosító felületi kezelést. Értékesítettük a falugondnoki járművet, az ezért kapott 1,1 millió forintból vásároltunk egy tehergépjárművet, mellyel a szociális ebéd szállítása takarékosabbá vált. A hivatal is komfortosabbá vált azzal, hogy korszerű bejárati ajtót, az ablakokra pedig árnyékoló redőnyt szereltettünk fel. A kultúrházunk nagytermét szintén kifestettük, az elhasználódott, kopott parkettát pedig újralakkoztattuk.

Erdős János szerint bár ezek a fejlesztések apróságoknak tűnnek, de a településen élők életminőségében igenis fontos szerepet játszanak. Talán a legnagyobb ívű beruházásnak a temető hamarosan befejeződő rendbetételét tartja, melyhez a pályázati tőke mellett a helyiek keze munkája is hozzájárult.

– A Magyar falu program jóvoltából 5 millió forintot nyertünk a sírkert kerítésének és kapujának a cseréjére, amit határidőre elvégeztünk – folytatta. – Sőt a maradék alapanyagelemekből még a templom kerítését is rendbe lehetett hozni. A program idei kiírásán az urnafal és a térköves járda építésére 4,4 millió forintot fordíthattunk. Az önkormányzatunk 2,5 millió forint önerőből egy haranglábat is állíttatott, melynek megálmodója egy helyi lakos volt. A harangot Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester készítette, a faszerkezetet Eiter István és Hörcsöki Szabolcs helyi asztalosmesterek készítették úgynevezett ragasztott fenyőfából, melyet dr. Háda László plébános áldott meg. Emellett négy padot, nyolc hulladékedényt, valamint egy kerékpártárolót is kihelyeztünk. Ha a vidék fejlesztését szolgáló másik pályázatunk is kedvező elbírálásban részesül, akkor a temető északi oldalán 5,3 millió forintból térköves járdát építhetünk.

A településvezető hozzátette: a tervekből nem fogytak ki, a Balaton Fejlesztési Tanácshoz szabadidőpark létesítésére pályáznak, ahol kiállítanának egy lóvontatásos tűzoltókocsit, mely köré sétányt építenének és a látogatók számára egyfajta pihenőliget létesülhetne, fotófallal és játszótérrel.