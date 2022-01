Néhány állóvízen – így a képen látható galamboki halastavon is – vékony jégréteg képződött, melyen a napsugarak táncot lejthettek. A jégre lépni viszont továbbra is életveszélyes és tilos! Ráadásul az előrejelzések szerint a hétvégére bizonyos helyeken már 8 Celsius-fok is előfordulhat, ami szintén nem a csúszkálásnak, inkább a frissítő tóparti sétáknak kedvez.