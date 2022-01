A vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, ám hármas tartalommal bír, folytatta Mokos János, hozzátéve: ma már csak a királyok, bölcsek látogatását emeljük ki.



– Ők nem tartoztak a választott nép tagjai közé: vagyis a pogány nemzetek képviselői megjelentek az Úrnál, és hódoltak előtte – mondta a káplán. – Heródesben az a tévképzet élt, hogy a Messiás csak egy gazdasági és politikai szereplő, éppen ezért elutasította őt, ám a három bölcs észrevette a csillagot, s rögtön elindult az Üdvözítőhöz.



Mokos János arról is beszélt, ebben az ünnepben mindig benne volt Jézus megkeresztelkedése is: ebből ered a vízszentelés hagyománya, amely emlékeztet minket is a keresztségünkre. Úgy folytatta, Jézus Krisztus „meghalt a bűnnek, belehalt az emberségbe”, ezáltal felemelt és megváltott minket.

Hangsúlyozta, Jézus megkeresztelkedésekor megjelent a nép előtt, és ahogyan Keresztelő Szent János hirdette: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.



A káplán leszögezte: Krisztus nyilvános működésének első csodájakor, a kánai menyegzőn „megindult valami”, majd úgy folytatta:



– Közöttünk is élnek napkeleti királyok és bölcsek, akik a maguk egyszerűségében felismerik a Messiás eljövetelét. Sokan vagyunk olyanok is, akik ott állunk a Jordán partján: megkeresztelkedünk, bűnbánatot tartunk, s látjuk Jézust, ahogyan azt is, a Mennyei Atya igazolja előttünk őt. Mégis: vagy felismerjük, vagy nem, de sokan megtapasztaljuk Krisztus csodás működését.



János atya kiemelte: azt ünnepeljük, hogy Jézus belépett az életünkbe, megjelent közöttünk, még akkor is, ha vakok és siketek vagyunk az ő látására és hallására.



Leszögezte: ma nehéz igazságban élni, de az Úr éppen azért jött el, hogy a bűnös embert átemelje az örök életbe.