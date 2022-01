A műhelymunkát egy 2017-ben indult térségi program részeként szervezték meg a község faluházában, s a szükséges anyagot is ennek a projektnek a támogatásával vásárolták meg. Gyergyák Zoltán polgármester úgy fogalmazott lapunknak: az ökotudatos szemléletmódot szeretnék a faluban erősíteni, s ennek jegyében többek közt arra a felhívták a résztvevők figyelmét, hogy a madáretetés nemcsak akkor hasznos, amikor hó borítja a tájat, eleséget hideg időben is célszerű biztosítani a szárnyasoknak.

- A programon 11 gyermek és ugyanennyi felnőtt vesz részt – mondta a polgármester. – A falubeliek mellett jöttek érdeklődők a szomszédos Letenyéről, illetve van néhány olyan nem helybéli gyermek is, akiknek a nagyszülei élnek Murarátkán. A megvásárolt anyagot előre méretre szabtuk, a mostani műhelymunka során a madáretetők összeillesztése, elkészítése a feladat. Az anyagmennyiség a számításaink szerint harminc darab etető elkészítésére lesz elegendő, így minden résztvevő család hazavihet belőlük egyet, illetve kezdő csomagként háromféle eleséget is adunk hozzá. A maradék etetők egy részét a három önkormányzati gyümölcsösben helyezzük ki, illetve olyan helybéli lakosoknak is adunk belőlük, akik nem tudtak résztvenni a programon, de a kertjükben, udvarukon ők is szívesen elhelyeznének egyet-egyet belőlük.