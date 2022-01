A politikust Kalocsai Norbert, a Nilfisk Production Kft. ügyvezetője tájékoztatta a céget érintő pozitív fejleményekről. Az igazgató elmondta: a Nilfisk magyarországi tevékenységét töretlen fejlődés, folyamatos bővülés jellemzi.

- Százötven fővel kezdtünk dolgozni Nagykanizsán, ma pedig már közel 500 embert foglalkoztatunk, ami azt jelenti, hogy a Nilfisk-csoporton belül is az egyik leghangsúlyosabb gyár a miénk, mely szinte valamennyi termékkört szállítja a vevőknek - hallottuk a cég magyarországi vezetőjétől. - A városban 2003 óta vagyunk jelen és nagyon jól érezzük itt magunkat

Kalocsai Norbert kiemelte: szabad emberi erőforrás van bőven a térségben, ebből a szempontból a környező falvak felé tudnak terjeszkedni.

– Elsősorban nagy teljesítményű ipari porszívókat és magas nyomású mosókat, illetve tisztító berendezéseket gyártunk, melyek iránt óriási az érdeklődés, a tavalyra tervezett bevételünket jelentősen felülmúltuk – folytatta az ügyvezető. – De még ezt is túlteljesíthettük volna, ha a gazdaság számos területén tapasztalható alapanyaghiány nem sújt minket is. A termékpaletta bővítése és a gyártástechnológia automatizálása mellett további munkavállalókat is szeretnénk felvenni: most 50-60 főt tudnánk még foglalkoztatni.

Cseresnyés Péter elmondta: látogatása fő célja hogy tájékozódjon a város fejlődő vállalkozásairól.

– E cégeknek köszönhetően az elmúlt években közel másfél ezer új munkahely létesült a városban – jelezte a vendég. – A gyarapodó, erősödő kanizsai cégek egyik zászlóshajója a Nilfisk, mely a Csengery utcai üzemét „kinőtte” és átköltözött az ipari parkba, egy korszerűbb gyárépületbe. Remélem, a kormány politikájának is köszönhetően kialakult gazdasági környezetben a fejlődés folytatódik itt és a többi vállalkozásnál is.