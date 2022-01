A kiállítás megnyitóján Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte az érdeklődőket. Elmondta: a népművészeti egyesület már több mint negyvenéves, és fennállása óta számos értékkel gazdagította a megye kulturális életét.

A szervezet 2005 óta nagy figyelmet fordít arra, hogy a hagyományos népművészeti, tárgyi emlékeket feldolgozza. A legutóbbi pályázatukat is ennek szellemében írták ki, a témája a történelmi Zala vármegye területén kialakult népi viseletek, öltözetek, parasztpolgári viseletek kutatása, feldolgozása, mai, hordható viseletté alakítása, modern megjelenítése volt. Abban bíztak, hogy a mai fiatalok is látnak fantáziát ezekben a ruhákban és kiegészítőkben, s ez be is igazolódott. A tárlat azt mutatja, hogy a zalai népviselet igenis divatos.

-A történelmi Zala vármegye viseleteinek feldolgozása több mint játék: tudás és szeretet, hűség és jövőépítés - fogalmazott Balogh László polgármester -, melyben szerepet kap a múlt és a hagyomány élő tisztelete. Köszönet ezért a 40 éves Zala Megyei Népművészeti Egyesület és Skrabut Éva munkájának és ötleteinek. Az egyesület a tárgyalkotó népművészet hagyományainak átörökítésén, a tárgymegújítás programján dolgozik évtizedek óta. Elhivatásuk mérföldköve ez az alkotói pályázat és a belőle született kiállítás.

A nagykanizsai polgármester beszédét követően Skrabut Éva a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti barátságról is szólt. Rámutatott: a pályázat keretében elkészült alkotások értéke és színvonala nemcsak az egyesületük sikere, hanem az egész népművészeti mozgalomé.

A pályázatra 79 munka érkezett, ezek közül 11 közösségi alkotás, illetve kollekció, 1 ifjúsági és 35 egyéni darab. A szakmai zsűriben Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza népi iparművészeti tanácsadó testületének elnöke, Stumpf Imre divatszabó, Gyanó Szilvia, a Thúry György Múzeum etnográfusa foglalt helyet, s a munkát segítette Molnárné Riskó Erzsébet népi iparművész.

A pályázat során a következő eredmények születtek. Innovációs díjak, egyéni: Dancsecs Diána bőrműves népi iparművész (Keszthely), közösségi: Kovács Ildikó hímző népi iparművész (Komárom) és Leidál Judit bőrműves (Szőny). Ifjúsági kategória: Szamek Lili gyöngyékszerkészítő (Budakeszi). Különdíj: Motolla Műhely, Venczelné Danyi Judit népi iparművész, nemezelő-gyöngyfűző és Venczel Ferenc bőrműves (Dunaalmás).

Internetes közönségdíjakat is kiosztottak. Egyéniben Csáky Zoltánné (Körmend) munkája nyerte el a legtöbbek tetszését, közösségi kategóriában Szabó-Gellén Edina és Szabó Tiborné (Csatár), ifjúságiban Szakmek Lili (Budakeszi) nyert.