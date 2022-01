- Az új lakókonténerek beszerzését a fenntartónk, a Vöröskereszt megyei szervezete által a Hajléktalanokért Közalapítványhoz benyújtott pályázat sikere révén elnyert 3,3 millió forintnyi támogatás tette lehetővé - bocsátotta előre Szőke Rózsa intézményvezető. - A konténereket elsősorban a közterületen életvitelszerűen élő hajléktalanok érdekében vásároltuk meg, különös tekintettel azokra, akik valamiért nem akarnak bejönni a szállóra. Nemrég volt egy esetünk, amikor egy városszerte ismert hajléktalan embert a konténereknek köszönhetően be tudtunk hozni - kint feküdt a szabadban, mínusz 2 fokban... A lakókonténerekben legkevesebb 3-3 főt lehet elhelyezni, mi 4 ágyat tettünk be mindegyikbe. Ezzel párhuzamosan működnek az igluk is, de egyelőre elegendőnek bizonyul a konténerek kapacitása.

Szőke Rózsa intézményvezető és Szentesi János szociális munkás Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap