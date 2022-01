A két oldal már a második napirendi pont kapcsán összevitatkozott. Az ÉVE szerette volna, hogy emelkedjen a helyi kitüntetések mellé járó pénzjutalom: a díszpolgári címhez a jelenlegi 200 ezer forint helyett 300 ezer, a "Nagykanizsa Városáért" kitüntető címhez 100 ezer helyett 200 ezer, a város címere elismeréshez pedig 100 ezer forint társuljon. Ugyanakkor a polgármester és az alpolgármester illetményéről szóló napirendet levetette az ÉVE, mondván: rossz helyzetben van a költségvetés.

A kettős mércét kérte számon a Fidesz-frakció, ráadásul – mint elhangzott – a polgármesteri és alpolgármesteri illetményről a Parlament döntött, és a magasabb szintű jogszabály esetén a közgyűlésnek nincs mérlegelési jogköre. Az ügy vélhetően még hullámokat kavar a jövőben, nem kizárt, hogy a megyei kormányhivatal ismét jelzi a mulasztásos törvénysértés tényét. Végül a kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalmakat megszavazta az ÉVE frakció.

Nem sokat kellett várni a következő csörtére sem, a város közlekedésének átfogó vizsgálatára ugyanis 20 millió forintot szánt az Éljen VárosuNK frakciója. A Fidesz számonkérte, hogy az ÉVE szerint gyenge lábakon áll a költségvetés, ám a válasz szerint katasztrofális helyzetben van a városi közlekedés, ezért mindenképpen szükséges ennek átgondolása, új alternatívák megvitatása. A tanulmányra elkülönített 20 millió forintot végül szintén megszavazta az ÉVE frakció.

... és a 19-es udvar. Ki a felelős?Forrás: Gergely Szilárd

A pengeváltás folytatódott a Modern városok program beszámolója kapcsán is. Miután hónapok óta nem történt előrelépés több programelem (elkerülőút, versenyuszoda, ferences kolostor) megvalósításában, ezért az ÉVE frakció azt kérte: a következő közgyűlésre hívják meg a beruházásokat bonyolító BMSK Zrt. képviselőjét, hogy tájékoztassa a testületet a csúszás okairól. A Fidesz részéről elhangzott, hogy a fent említett beruházások mindegyike több milliárd forintos projekt, melyek előkészítése nem egyszerű feladat, ráadásul az elmúlt években a költségek is elszabadultak, ezért pluszforrásokat kell találni, ami időbe telik. A fideszes oldal ugyanakkor azt is szóvá tette, hogy a 19-es udvar ÉVE által kezdeményezett bontása, illetve az alsóvárosi templom melletti rámpa megépítése is késedelmet szenved, amit érdekes módon nem kritizál a többségben lévő frakció. Ezen a ponton aztán méltatlanná is vált a vita, a két frakció kölcsönösen „komenyistázott” egy jóízűt, majd lassan lenyugodtak a kedélyek.

A csütörtöki közgyűlésen a fentiek mellett döntés született arról is, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki az idei Város napi programok megszervezésére, a Család- és gyermekjóléti Központ vezetői munkakörére, illetve a testület elfogadta a Thúry György Múzeum, a Kanizsai Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár múlt évről szóló szakmai beszámolóját.