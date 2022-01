Tavaly lapunkban is olvashatták a Kanizsa Motocross SE elnöke, Bolla Ferenc felhívását, aki arra kérte a motorsporttal bármilyen kapcsolatban lévő helyieket, hogy a fiókokban, garázsokban lapuló relikviákat, dokumentumokat juttassák el hozzájuk, hogy azokat egy kiállításon bemutathassák a közönségnek. A felhívásra megmozdult a város, kaptak sisakokat, győzelemért járó koszorúkat, fényképeket és egyéb dokumentumokat.

– A motokrossz sportágat Weisz Károly 1952-ben indította el Nagykanizsán – mesélte Bolla Ferenc. – Az első versenypályát Kiskanizsa és Szepetnek között építették ki, ezen gyakoroltak a fiatalok, köztük az alapító fia, Weisz Ferenc is. Saját motorokat, például Pannóniát alakítottak át úgy, hogy bírja a terepviszonyokat. Később az egyre népszerűbb sportág versenyzői átköltöztek a Csónakázó-tó mellé, majd onnan tették át a székhelyüket a Petőfi utcai gödörbe, ahol ma is küzdenek. A Hegyi család mellett Vas­káék is nagyon sokat tettek azért, hogy most büszkén tekinthessünk vissza a múltunkra.

Bolla Ferenc hozzátette: a február közepéig, naponta 10 és 19 óra közt látogatható tárlaton az érdeklődők a régi és az új technikát is összehasonlíthatják.