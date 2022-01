Blacky

A 2018. januári születésű, ivartalanított keverék kan kutya Dióskálról került a menhelyre, ahonnan gazdái elköltöztek, magára hagyva őt. Fiatal kora miatt eléggé vehemens természetű, hatalmas mozgásigénnyel. Gyerekek és idősek mellé nem ajánlott, sem kezdő kutyatartóknak. Mellé tapasztalt, fiatal, sportos gazdivaló.

Blacky Forrás: Bogáncs Állatmenhely

Nagyon sok az energiája, igényli a sok játékot. Sajnos más állatokkal, sem kutyákkal sem cicákkal nem jön ki, így csak egyedüli kutyának ajánlott. Tartásához nagyon jó kerítés szükséges! Pórázon sétál, csak nagyon húz. További részletek itt.

Artúr

A 2014. októberi születésű, ivartalanított keverék kan kutyus családi kutya volt, de egy baleset miatt eltört a combcsontja. Sajnos, mivel rosszul forrt össze, hatalmas fájdalmai voltak, így gazdái altatni akarták. Több lábmentő műtéten esett át, de az állandó fájdalmak nem szűntek, így amputálni kellett.

Artúr Forrás: Bogáncs Állatmenhely

Artúr jól viselte a hatalmas műtétet, nagyon gyorsan felépült utána. Semmiben nem zavarja, hogy három lába van, séta közben is rohan. Akár kezdő kutyatartóknak is örökbe fogadható. A gyerekeket nagyon szereti, szokták is sétáltatni. Szobatiszta, és mivel 3 lábbal él, csak benti tartással adják ki. Részletek itt.

Csöpi

A 2013 szeptemberi születésű, ivartalanított staffordshire terrier keverék szuka kutyus Söjtörről került be gazdája halála után, ahol ki volt kötve az udvaron. Kanokkal jól kijön, de szoktatni kell, szukákkal is szoktatható, de csak tapasztalt gazdi mellett.

Csöpi Forrás: Bogáncs Állatmenhely

Kifejezetten emberközpontú, barátságos, bújós kutyus, igényli az ember társaságát. Egyedüli kutyának ajánlott. Jó természete miatt akár kezdő kutyatartóknak is ajánlott, akár gyerekek és idősek mellé is. Részletek itt.