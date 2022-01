A faluszéli, Árpád kori temetőben, melynek környékén egykor a falu is megtelepült, áll Pókaszepetk egyetlen műemléke, a Hétfájdalmú Szűz tiszteletére 1756-ban emelt kápolna, amit Festetics Kristóf építettet a falu középkori templomának helyén. Itt, 1974-ben, egy 13. századi tégla és mészkő égető kemence maradványait tárták fel, amit minden bizonnyal a középkori, szepetki templom létesítéséhez készítettek.

Az Árpádkori templom alapjaira épült műemlék, pókaszepetki temetőkápolna

-A mai temetőben leltünk rá a templom építéséhez használt mészégető kemencére. Emellett megállapítható volt, hogy a falu eredeti temploma a mai temető kápolna helyén állt a török előtt. A pókafai temető melletti avar és szláv temetőt Cs. Soós Ágnes kutatta, ahol egyetemi hallgatókent én is tevékenykedtem. A feltáráson a falubeliekkel együtt dolgoztunk, velük később is kapcsolatban voltam. Kurucz bácsi volt a sírásó, aki szólt nekünk a múzeumban a szepetki temetőben előkerült kemencéről – emlékezik vissza dr. Vándor László nyugalmazott múzeumigazgató. Megtudjuk, az ásatások igazolták, hogy Pókaszepetk környékét sokkal korábban is lakták, késő rézkori, kora bronzkori települések nyomaira bukkantak, a római korból bronzpénzeket és egy téglasírt találtak, majd avarok éltek a vidéken. A 248 síros temetőben 169 urnasírt is találtak. Szepetket 1334-ben említik először írásban, papjuk ekkor fizetett be 32 széles dénárt pápai tizedként.

A mai Pókaszepetk két faluból egyesült 1943-ban, Pókafa és Szepetk településekből. A Zalaegerszeg felőli Pókafát viszonylag későn, 1453-ban találták meg iratokban. A török időkben Pókafa adót fizetett, 1629-ben a Szultánnak 6 forintot, a kanizsai basának pedig három forintot, de a nagyobb támadásokat a Zala mocsaraiban átvészelték. A szomszédos Szepetk elpusztult, 1690-ben csak a pusztatemplom emlékeztetett Szepetkre. Festetics Kristóf jóval később, 1724-ben építette újjá a falut.

Temetőkápolna szentélye

Vikár Tibor a térség helytörténésze további részeltekkel is szolgál a templomokról.

Egy 1847-es leírás szerint: „van Szepetknek egy torony nélküli kápolnája a temetőben, Szentkút (vagy Szépkút) nevezet alatt, valószínűleg ettől kölcsönözhette a helység a Szépkút nevet. Egy ideig tóth ajkú lakosai lévén Szépkútnak tótos kiejtéssel nevét Szepetkre idomították.” A kápolna tornya 1893- ban épült, ekkor kapott új oltárt és oltárképet is. A régi oltár alapozása az 1990-es évek közepén történt, a padlózat felújítása közben a padlózat alól több gótikus bordatöredék is előkerültek, melyek a középkori templom részei voltak.

Pókaszepetk mai impozáns temploma

A pókaszepetki új, impozáns templomot a Vallásalap építette- tudjuk meg Vikár Tibor munkájából, s azt is, hogy Vidra Ferenc plébános szervezőmunkájának volt köszönhető, hogy a templom Szepetken épült fel, melynek 1862. szeptember 28-án volt az alapkőletétele. A leírásokban szerepel, hogy a szomszédos Ollár falu templomának köveit is a szepetki templom alapjába építették be. Mint már említettük, a mai Pókaszepetk két faluból, Pókafa és Szepetk településekből egyesült 1943-ban. Hogy a mai faluneveket megértsük, tudnunk kell, hogy a szomszédos Kemendollár, Kemend és Ollár falvak egyesülésével, jóval előbb, 1895-ben jött létre. A környék hitbéli szerveződése a következő volt: Ollár egyháza évszázados múltra tekint vissza, templomát már 1292-ben említették, amit Szent Péter apostol tiszteletére szenteltek fel. A reformáció korában Ollár papjai is Luther mellé álltak, 1661-ben még létezett az evangélikus gyülekezet, viszont 1690-ben templomának már csak tornya állt.

A templom hatalmas belső tere

1748-ban, Nemesapáti filiájaként kezdték el Ollárban a katolikus hitélet szervezését, Ferencesrendi szerzetesek végezték a plébánosi teendőket, majd 1788-ban ujjászervezték az ollári egyházat is. Rendbe hozták a középkori templomot is, sőt plébánosa is volt a falunak. Ekkor, Ollár filiája volt Szepetk, Pókafa és Zalaistvánd. 1813-ban azonban egy földrengés olyannyira megrongálta az ollári templomot, hogy használata életveszélyessé vált, 1858- ban a veszprémi püspök bezáratta a templomot. Az épületet elbontották, kövei ekkor, ezért kerültek a szepetki templom alapjába, a helyén álló mostani harangtornyot nagy valószínűséggel az 1860-as években építették. Az olláriak új templomot nem építenek, hanem, a Vallásalap segítségével a közelben létesült Szepetki templomot használták. Az ollári egyház Ferences rendi szerzeteseinek ténykedése is megszűnt, mert ezt II. József rendelete betiltotta. A feloszlatott szerzetesrendek vagyonának kezelésével a Vallásalapot bízták meg. Az országban ekkor sok templom és pap nélküli hely volt, ezért a Vallásalap feladata volt a pap és a templom hiány enyhítése.

A keresztelőkút a földrengés rombolta ollári templomból került át az új pókaszepetki templomba

Megépítését követően, jó nyolcvan évvel később, nagy csapás érte a pókaszepetki templomot. 1945. március 28-án a falu Pakod felőli részén, 57 csendőr megpróbálta megállítani a Zalaegerszeg irányába előre nyomuló szovjet páncélos oszlopot. Páncélököllel 3 harckocsit ki is lőttek a csendőrök, de ezért a falu nagy árat fizetett. A harckocsik ugyanis ágyútűz alá vették a falut, több ház, pajta leégett, a templom tornyát is ágyútalálat érte, leomlott. A berendezés tüzet fogott, a harangok a lángokban elolvadtak. 1946-ra ideiglenesen kijavították a tetőt, 1948-ban pedig már három új harang szólt a templom tornyában.

Pókaszepetk templomának legújabb híressége, Szent II. János Pál pápa vérereklyéje, amit Magyarországon harmadikként kaptak meg Krakkóból 2017-ben. A vérereklyéje az 1981-es János Pál pápa elleni merényletet követően készült, akkor, amikor egy török férfi merényletet követett el ellene, s a pápa véres ruhájából tették el a vért ereklyének.

A pókaszepetki templom főhomlokzata

A ma feltűnően nagynak számító templomról a 2021-ben száz éves, helybéli Gruff Istvánné azt mondta: - Akkor annyian jártunk templomba, hogy még a padsorok között is álltunk, csak úgy fértünk el a misén.

Tóth András polgármester pedig azt osztotta meg velünk, hogy a temető kápolnát szeretnék felújítani, mert nincs benne villany, s kisebb renoválásra is szorulna. A templomok kedvelt turista célpontok, a Zala-mente hasonló létesítményeivel együtt látogatják őket.

Szalontai István atya másfél éve kormányozza a pókaszepetki plébániát. Ilyen ereklye és ilyen történelmi múlt ismeretében, sikerült megszoknia, otthonra lelni Pókaszepetken?- tudakoltuk tőle:

- Ahogy megy előre az idő, úgy érzem egyre otthonosabban magamat Pókaszepetken. Ez nagyban köszönhető a helyi embereknek, akik többnyire barátságosak, befogadók, önzetlenek és főképpen nyitottak Istenre. A történelmük is ebbe az irányba mutat, mindezt megerősíti, hiszen másképpen nehezen magyarázható, hogy annyi erőfeszítést tettek volna templomaik és környezetük felépítésére, felújítására, rendbetételére és gondozására. A történelmi háttér arra ösztönöz, hogy a jelenben két területen tovább segítsem a közösség egészét és tagjait. Az egyik terület a lelki élet egyéni és közösségi szinten. Ebbe tagozódik be az online térben való jelenlét, ahol igyekszünk a legfontosabb információkat átadni, lelki morzsákat nyújtani, valamint behívni az embereket a templomokba, hogy ott találkozzanak a szentségi Krisztussal. A másik terület, hogy méltó és szép helyre (templom, plébánia, stb.) tudjanak megérkezni az emberek.