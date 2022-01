Itt érhető el az építőipari kivitelezési regisztrációs felület is. Az új felületre is adószámmal lehet belépni, de a jelszót érdemes megváltoztatni - tájékoztatott a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az online nyilvános vállalkozói adatbázis elérése is változott, ehhez a kamara internetes oldalát kell felkeresni. Ebben vállalkozásokra kereshetünk rá például adószám alapján, vagy a kivitelezői nyilvántartást is böngészhetjük.