Letenye Murarátkával, Kistolmáccsal és Zajkkal hozta létre 2013-ban a közös önkormányzati hivatalt, melynek a letenyei városháza ad otthont. Az ingatlanban 23 irodahelyiség áll rendelkezésre a hivatali feladatok ellátásához. A városháza épülete 1989-ben épült, azóta jelentős – az épület homlokzatát, szerkezetét, illetve gépészeti alapvezetékezését is érintő – felújítási munka nem történt, az épület elöregedett, beázik. 2020-ban a II. emeleti női mellékhelyiséget felújították, aminek eredményeként korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő vizesblokk áll rendelkezésre. Azonban sajnálatos módon továbbra sem valósulhatott meg az elöregedett nyílászárók, illetőleg a tetőzet cseréje, az épület felújítása, amire már 5 alkalommal is pályázatot nyújtottak be, de azokat forráshiány miatt elutasították. Ennek ellenére a feladatellátás technikai feltételei minden dolgozó számára biztosítottak. A pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve a hivatal szoftver- és hardverállományának folyamatos cseréje folyamatos.