Csárdi Tamás polgármester lapunknak elmondta: az egyik legfontosabb beruházás a település óvodáját érinti. A fejlesztésre a Magyar Falu Programban sikerült forrást nyerni.

- Összesen 93 darab elavult, rosszul záró régi ablakot fogunk modern, jól szigetelő nyílászárókra kicserélni 2022 első hónapjaiban, 10.100.193 forint értékben - mondta a polgármester. - A pályázat száz százalékos támogatással valósul meg, nincs szükség önerőre. A nyílászárók cseréje aktuális az épületen, hiszen a fa ablakok egy része rossz állapotú, vagy már el is rohadt. Szintén az MFP-n nyert az önkormányzat egy új önjáró fűnyírót, a Husqvarna R 316 TX gépet 3.194.050 forintért vásároltuk meg 100 százalékos pályázati támogatással, az új eszköz tavaly év végén meg is érkezett. 2021-ben nyújtottunk be pályázatot ugyancsak a Magyar Falu Program keretében az önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, mely december közepén kedvező elbírálásban részesült. A program egy 17 kilowattórás teljesítményű napelemrendszer telepítését, valamint az épületben lévő 94 darab neon világítótest cseréjét tartalmazza. A projekt teljes költsége 11.441.887 forint, melyet száz százalékban állami támogatásból, a program keretében valósítunk meg, várhatóan az idei év első felében.

Csárdi Tamás arról is beszélt: idén is nyújtanak be pályázatokat, ugyancsak a Magyar Falu Programra. Az utak építése, felújítása programelem keretében három önkormányzati út felújítását tervezik.

- Amennyiben sikeresek lesznek a pályázatok, aszfaltburkolatot kaphat a Táncsics Mihály utca csaknem 180 méter hosszúságban, a komárvárosi temetőhöz vezető út 374 méter hosszúságban, valamint a kiskomáromi temetőt a Bercsényi utcával összekötő út 110 méteren - jelezte a polgármester. - A pályázat keretében a komárvárosi temetőnél megvalósulhat az út és a kerítés közötti parkoló aszfaltozása, továbbá a kiskomáromi temetőnél szeretnénk az út mellett lévő, újonnan megvásárolt ingatlanon egy köves parkolót építeni. A közterületi játszóterek fejlesztése programelem keretében pedig a Kossuth utcai park területén egy új játszóteret szeretnénk építeni - anno itt 30 évvel ezelőtt is játszótér állt. Az építéshez hatmillió forint pályázati támogatás igényelhető, melyből igyekszünk minél több játékelemet megvalósítani és úgy kialakítani, hogy azok a gyerekeknek a lehető legnagyobb élményt nyújtsák.