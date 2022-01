Tíz évvel ezelőtt mutatkozott be a helyi kötődésű szerző, aki az elmúlt években több kötettel is gyarapította repertoárját. Legújabb könyvében ismét visszaköszön a természet, de elsősorban a Balaton szépsége, vonzása ejti rabul a szerzőt, s így az olvasót is. Emellett megtapasztalhatjuk tolmácsolásában az aktuális, pandémiás helyzettel kapcsolatos gondolatait, illetve az ahhoz való hozzáállást. Ahogy a lírai írásaiban megszokhattuk, különböző érzések (öröm, boldogság) is fel-felbukkannak a sorok között. Bajzikné Panni ezúttal is hangsúlyozta, hogy meg kell élni minden pillanatot, bennük például a virágok illatát, a lágy szellő simogatását. Ne rohanjunk keresztül az életünkön, javasolja, legyen időnk megállni és rácsodálkozni a világra.

A Szerencsés vagyok című verseskötet bemutatójának pikantériája, hogy Bajzikné Panni költő születésnapján ­ismerhette meg a keszthelyi közönség.

A felolvasás alatt a kötet illusztrációi megelevenedtek a vetítővásznon. Így a vendégek párhuzamosan hallhatták a verset és láthatták a mellé társított alkotást. Az illusztrációk Bajzikné Panni lánya, Anna keze munkáját dicsérik. A gyönyörű verseket áhítattal hallgatta a közönség, ami nem meglepő, hiszen a lapokról életre kelt a vers, odavarázsolta a Balaton ezernyi arcát, a virágok lágy illatát. Így szinte a mesés, nyugalmat árasztó természetben érezhette magát a hallgatóság.

A tíz évet felölelve antológiában is megjelentek a kötet egyes versei. A könyvben tematika szerint sorakoznak az írások, melyet keretbe foglalt az írónő. Az első és az utolsó is a visszaemlékezésről szól, átkarolva a többi témát.

Az író-olvasó találkozón a költeményeket Lendvai Bianka és Kalapos István televíziós szerkesztő-műsorvezető keltette életre.