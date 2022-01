A Varázsházikó című pályázatot egy megyeszékhelyi építőipari cég, az Etalon Zala Kft. írta ki. A feladat immár hét éve ugyanaz: a gyerekeknek a környezetükben fellelhető háztartási hulladékok felhasználásával kell elkészíteniük a maguk varázsházikóját.

– A pályázat segítségével arra próbáltuk ösztönözni a gyerekeket, hogy vegyék észre a környezetükben azokat az anyagokat, amelyeket fel lehet ismét használni – bocsátotta előre Horváthné Varga Erzsébet intézményvezető-­helyettes. – De nemcsak most, a pályázat kapcsán, hanem egész évben is figyelünk arra, hogy a környezettudatosság jelen legyen a nevelőmunkában, használjuk a gyerekekkel a szelektív szemétgyűjtést, illetve felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mosdóban ne pazarolják a vizet, a folyékonyszappan-adagolót pedig csak egyszer nyomják meg. Az állatvédelem, a madarak védelme szintén fontos számunkra, talán azért is, mert mi itt vagyunk a város közepén. Most pedig közös munkával megépítettük ezt a kis házikót, melynek segítségével (éppen a csapatmunka révén) a szociális képességeiket is fejleszthettük. Hiszen a közösségi gondolkodás ugyancsak fontos érték az óvodában.