Balatonlelle katolikus papja a vízkereszt estéjén bemutatott szentmise után hintette meg szentelt vízzel a tavat, lapunk kérdésére pedig elmondta: több mint 30 éven át a templomok falai között, edényben lévő vizet szentelt meg ezen a napon, ám amikor Lellére érkezett, úgy határozott: a csodálatos tavat áldja meg, s nem „zárt ajtók” mögött mutatja be a szertartást, amelyre idén is sokan érkeztek – olyanok is, akik a misén, főként a munkájuk miatt, nem tudtak részt venni.



Az elmúlt évben ilyenkor a mostaninál erősebben dühöngött a Covid, ám a hívek rendkívül fegyelmezetten, a szabályokat maximálisan betartva vettek részt a szertartáson, fogalmazott Szűcs Imre, aki szerint érezhető volt a felszabadultság, hiszen kimozdulhattak, s örültek egymásnak: egy éve hihetetlen fellélegzést hozott ez az ünnep.



– Idén megismétlődött a közösségi élmény – szögezte le a plébános –, mert a délutáni szentmisén legalább annyian voltak, mint a karácsony es­tin, a mólon pedig nagyon sok olyan helybélit láttam, aki a szentmisén – talán a munkája miatt – nem volt ott, de a vízszentelésre eljött; akadt, aki kerékpárral, más autóval. Többeket felfedeztem, akik ugyan nem sűrűn járnak templomba, de itt voltak, közösséget vállalva abban a hitben, amellyel a háromkirályok hódoltak annak idején Jézus előtt.



A Balaton tehát mostantól (ismét) szentelt víz. A testünk több mint 70 százaléka is az – emelte ki Imre atya. – Nélküle nem tudnánk élni, folytatta; a szentelés pedig még inkább kiemeli a profán környezetből, és arra hívja fel a figyelmünket: úgy tiszteljük ezt az Isten által nekünk adott teremtényt, mint ami nagyon fontos, különös figyelmet igényel – szögezte le Szűcs Imre, hozzátéve – ennek az is része, hogy nyáron ne ott végezzük el például a kisdolgunkat, hanem tiszteljük az éltető vizet, s rendeltetésének megfelelően használjuk.



A szentelés szövege szerint: bármit érint vagy meghint ennek a víznek akárcsak egyetlen cseppje is, „az váljék egészen tisztává, ártó hatalomtól mentessé”, tehát a gonosz lelket is képes távol tartani. Mindez csak hit kérdése.