Balatonlelle katolikus papja a vízkereszt estéjén bemutatott szentmise után hintette meg szentelt vízzel a tavat, lapunk kérdésére pedig elmondta: több mint 30 éven át a templomok falai között, edényben lévő vizet szentelt meg ezen a napon, ám amikor Lellére érkezett, úgy határozott: a csodálatos tavat áldja meg, s nem „zárt ajtók” mögött mutatja be a szertartást, amelyre idén is sokan érkeztek – olyanok is, akik a misén, főként a munkájuk miatt, nem tudtak részt venni.