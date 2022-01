Frissen Zalából 1 órája

Három szépség már nevezett, most rajtad a sor!

Sportosak, bájosak és lelkesek. A Tündérszépek 2022-es országos szépségversenyre továbbra is várjuk a nevezéseket. Most újabb három jelentkező, a csömödéri Czigány Kinga, valamint a zalaegerszegi Nemes Nóra és Pesti Viktória mutatkoztak be olvasóinknak.

Benedek Bálint Benedek Bálint

Pesti Viktória

Pesti Viktória

Abban mindannyian egyetértettek, hogy a szépségverseny kiváló lehetőséget kínál a bemutatkozásra és az önbizalmuk erősítésében is segíthet. Ezért arra biztatják azokat, akik egyelőre kételkednek magukban vagy éppen elbizonytalanodtak, hogy ne késlekedjenek, mert sok élmény várhat rájuk. Az előző évek versenyeinek résztvevői közül többet is ismernek. Az ő elmondásuk szerint a stáb tagjai kedvesek, a fotózások pedig mindig vidám hangulatban telnek. Egyikük, a megyeszékhelyi 21 éves Nemes Nóra két éve érettségizett, s mellé dajka, illetve bébiszitter végzettséggel gazdagodott. Azonban itt nem áll meg, szeretné kipróbálni magát a jóval mozgalmasabb rendezvényszervezés világában. Szabadidejében sokat rajzol és persze edz, a kosárlabdázás az egyik kedvenc sportága. A fiatal lány nem érzi eléggé határozottnak magát, s úgy érzi ezen a területen fejlődnie kellene, reméli a versenykörülmények segítenek neki abban, hogy jobban elfogadja magát. Nemes Nóra – A Kölcsey-gimnáziumban végzős vagyok, divattervezés és stylist szakma érdekelne, a ruhatervezést már kipróbáltam – mondta Pesti Viktória. – A fővárosban egy modellügynökség számít rám, 180 centiméteres magasságommal gyakran részt veszek fotózásokon. Edzőteremben formálom az alakomat, hetente többször erősítek és céltudatosan, magabiztosan tekintek a jövőbe. A csömödéri Czigány Kinga a Deák-szakképző iskola pedagógia szakán végzős. A Tündérszépek 2022-es kiírására szívesen jelentkezett, s erőt ad számára, hogy a családja és a barátai is támogatják az elhatározásában. Szereti a kihívásokat, az új élményeket, szerinte a szakemberektől sokat lehet tanulni, mely az élet minden területén megtérülhet később. Czigány Kinga A Mediaworks Hungary Zrt. negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal – ahogy eddig, úgy most is – megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.

Frissen Zalából A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában