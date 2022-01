Lapunkban 2020 novemberében írtunk először arról, hogy a dél-zalai településen mind az akkor 200 éves vörcsöki kápolna, mind az 1997-ben, egy harangláb bővítésével kialakított Nagyboldogasszony-templom felújítására szükség lenne, s azt az egyházközség mellett az önkormányzat is szorgalmazza. Azóta előrelépések történtek az ügyben, a plébánia gyűjtést szervezett az anyagi forrás biztosítására, az egyházközség pedig sikeres pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség által meghirdetett templomfelújítási programra, amely során mintegy 13,5 milliós támogatáshoz jutottak. A pályázat előkészítésében, illetve megírásában a helyi önkormányzat is közreműködött, s – mint Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester lapunknak elmondta – a jövőben is szerepet kívánnak vállalni a két egyházi épület megmentésében.

– Az elsődleges feladat most a Nagyboldogasszony-templom részleges külső helyreállítása, ami a tető újracserepezését is magába foglalja – magyarázta a polgármester. – Ehhez egy környékbeli tetőcserépgyár nagylelkűségének köszönhetően önkormányzatunk kedvezményes áron meg tudta vásárolni a templomra felkerülő hódfarkú cserepet, így azt a munkát már el is végeztük. A tetőről lekerülő ép tetőcserepeket a kisebb vörcsöki kápolnánál szeretnénk felhasználni. A pályázaton elnyert támogatás pedig az épület külsejével összefüggő, részleges felújítási munkákra és a templomhajó statikai megerősítésére nyújt fedezetet, ez utóbbi munkálatokat 2022. május 31-ig kell befejezni.



Hóbor-Sztrahia Krisztina a már elvégzett munkákról és a további felújítási tervekről részletesen is beszámolt. Mint mondta: polgármesterként igyekezett több helyen támogatást kérni a Nagyboldogasszony-templom számára, s örömmel tapasztalta, hogy sem a helyi és környékbeli vállalkozók, sem a településen élő, vagy ahhoz bármilyen módon kötődő magánszemélyek nem zárkóztak el a kezdeményezéstől. Lehetőségeikhez mérten viszonylag sokan igyekeztek segíteni, így aztán nemcsak a tetőfelújítással kapcsolatos munkákat tudták műszakilag megfelelő minőségben, de mégis költséghatékonyan elvégezni, hanem ugyanez mondható el a többi részfeladat, például a villámhárító újraszereléséről is. Csak a tető megbontásakor szembesültek azzal, hogy a villámhárító a kor műszaki követelményeinek már nem felel meg, így sürgősen cselekedni kellett. Egy helyi szakember 24 órán belül elvégezte a munkát, míg a templom gyenge áramforrása miatt a tető felújításához szükséges áramot egy közeli család biztosította.



– A Nagyboldogasszonytemplom kivitelezési munkálatai 2021. november 16-án kezdődtek – folytatta a polgármester. – Azóta megtörtént a statikai megerősítés is, míg a hideg idő beköszöntével a másik legsürgetőbb problémát a megfelelő fűtés hiánya jelentette. A 22 éves parapetes konvektorok cseréjéhez ugyancsak kedvezményes áron járult hozzá egy arra szakosodott vállalkozás.

A templom részleges felújításának további munkálatai a tavaszra tevődnek át. Akkor kerül sor az ablakok cseréjére, illetve a külső vakolat felújítására. Gálhidi Sándor muraszemenyei plébános elmondta: ahogy a tetőhéjalás cseréjét meg tudták oldani a szentmisék rendjének megzavarása nélkül, úgy minden bizonnyal ez utóbbiak miatt sem kell istentiszteleteket vagy egyéb egyházi szertartásokat elhalasztaniuk.



– A templom 1997-es kialakításakor az eredeti haranglábhoz nem nyúltak hozzá, így annak bádogozására mindenképpen szükség lesz, de a templom tetején található keresztet is ki kell javítani – mutatott rá a plébános. – A fal nincs rossz állapotban, a legtöbb helyen elég lesz egy új festés, a vakolatot csak ott kell majd felújítani, ahol a beázás miatt elvált a téglától. Ez a szentélynél található részen jelentkezett a legerősebben.



Gálhidi Sándor hozzátette: az épület felújítás utáni újraszentelését az augusztusi búcsú idejére tervezik, s arra a szombathelyi egyházmegye főpásztorát, dr. Székely János püspököt kérnék fel. Ugyancsak tőle várnak segítséget a vörcsöki kápolna felújításához, a gyűjtésből előteremtett összeg ugyanis nem lesz elég. Amit ott biztosan meg kell oldani, az a már említett tetőcsere, valamint az elektromos hálózat felújítása. Szeretnék a templom belső faliképeit is megmenteni, ám az sokkal nagyobb feladat lenne.



– A vörcsöki kápolna tetőzetének felújításához a templomról lekerült cserép mellett a gyűjtés és az önkormányzat jóvoltából a faanyag is rendelkezésre áll – ismertette a plébános. – A főpásztor ugyancsak ígért némi anyagi segítséget, így a tavasz során talán azt a munkát is el tudjuk végezni, s a kápolnát a búcsú ünnepén, májusban fel is tudjuk szenteltetni.