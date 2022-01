A "Föld melletti" meghatározás csillagászati léptékben értendő, hiszen az említett égitest a "találkozás" során mintegy kétmillió kilométerre volt tőlünk. A VCSE honlapján olvasható híradás azonban megjegyzi: ilyen nagy, körülbelül 1 km átmérőjű kisbolygó ritkán, csak néhány évente tűnik fel bolygónk közelében.

Az 1994 PC1-et ausztrál csillagász fedezte fel 1994. augusztus 9-én, s ezek után korábban készült égboltfotókon is azonosították 1974-ig visszamenőleg, majd az észlelések alapján kiszámították a pályáját. Ezek szerint a Nap körüli keringési ideje 1,56 földi év, minimális Föld-megközelítési távolsága pedig a Hold- Föld távolság (384 ezer km) harmada. Ez nagyon közeli elhaladást jelent, megnyugtató hír viszont, hogy ütközni biztosan nem fogunk vele.

Most kedden körülbelül ötszörös Hold-távolságra volt tőlünk, és már ez is lehetővé tette, hogy amatőrcsillagászok is megfigyeljék. A VCSE részéről Schmall Rafael, valamint Vámosi Flórián az egyaránt Somogy megyei Kaposfőről, illetve Hetesről tette meg ezt. De az egyesület zalaegerszegi távvezérelt csillagvizsgálója is látta az 1994 PC1-et, az észlelés örömét pedig tucatnyinál több VCSE-tag élhette át az internet segítségével. A mellékelt fotó a VCSE honlapjáról származik, ahol magyarázatot is fűztek hozzá. A felvétel csillagásztávcső segítségével készült, a szaggatott vonal a kisbolygó mozgását mutatja. A távcső a csillagokat követi, a hozzájuk képest gyorsan mozgó kisbolygó pedig csíkot húzva halad el. Minden csíkdarab egy 75 másodperces felvételen hagyott nyom, a megszakítások pedig azért vannak, mert a képek letöltése során nem észlel a műszer.