A város mindenkori költségvetési mérlege kapcsán fontos tisztázni, hogy az elmúlt időszakban jelentős kormányzati támogatásokban részesült Nagykanizsa önkormányzata. Ezek pedig óriási segítséget jelentettek abban, hogy a közgyűlési többséget birtokló ÉVE frakció által elkövetett hibák ellenére is egyensúlyban tudjon maradni a város költségvetése az elmúlt évben, mondta Bizzer András. Emlékeztetett: 2020 decemberében jelentős mértékű, 820 millió forintos működési támogatást kapott Nagykanizsa, amely nagymértékben segítette a város 2021-es költségvetését.

- Azt is fontos kiemelni, hogy tavaly körülbelül 500 millió forinttal több állami támogatáshoz jutott a város, mint a korábbi évben - szögezte le az alpolgármester, aki hozzátette: ez a szám egyébként tovább fog emelkedni és 2022-ben már mintegy 650 millió forinttal lesz több az állami támogatások mértéke a 2020-as évhez képest.

A fentieken kívül 2021 nyarán a sokat emlegetett 588 millió forintos fejlesztési támogatást is a város számlájára utalta a kormány, amely támogatás 100 százalékosan kompenzálta azt az alacsonyabb adóbevételt, ami az 1 százalékos iparűzési adó bevezetésével keletkezett, és aminek köszönhetően a kanizsai vállalkozások is adócsökkentésben részesültek. Bizzer András jelezte: az 588 millió forintos fejlesztési támogatást az eredeti 23 tételből álló fejlesztéscsomagra, például utak, járdák, zebrák, parkolók építésére és felújítására már a tavalyi év közepén elkezdhette volna felhasználni az önkormányzat, ám ezt megakadályozta az ÉVE frakció a kákán is csomót kereső akadékoskodásával és a "csak azért se úgy legyen, ahogy a város polgármestere korábban megegyezett a kormányzati szereplőkkel" típusú hozzáállásával. Sajnálatos, hogy a helyi baloldal önös politikai érdekből vitát és konfliktust generált az 588 millió forintos kormányzati támogatás kapcsán, és ennek az lett a következménye, hogy még csak ezután lehet majd elkezdeni a pénz felhasználását.

- A kormányzati támogatások terén a legfrissebb fejlemény az, hogy egy januári kormányrendeletnek köszönhetően ismét kaptunk egy összességében 274 millió forintos állami támogatást, amit bérfejlesztésre és bizonyos városüzemeltetési feladatokra költhetünk majd el - folytatta az alpolgármester, majd hozzátette: ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban (kicsivel több mint 1 év alatt) több mint 2,1 milliárd forint támogatást kapott Nagykanizsa a jelenlegi kormányzattól. Ez pedig bőven kompenzálja azokat az intézkedéseket, amelyek során bizonyos adóbevételeket a központi költségvetésbe csoportosítottak át.