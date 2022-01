A városvezető ezzel egyrészt szeretne jó példával elöl járni, másrészt úgy véli, lépésével ráébresztheti a szemetelőket arra, hogy mennyire káros a városképre és a környezetre is az, amit tesznek.

– 2014 óta vagyok polgármester, és sajnos úgy érzékelem, hogy egyre több az elszórt hulladék a közterületeken – bocsátotta előre Farkas Szilárd. – Ezeket egyrészt a saját cégünk dolgozói, másrészt a közfoglalkoztatottak szedik össze. Hiába épült meg az autópálya, Letenye tranzittelepülés jellege továbbra is megmaradt, s a környező településekről is sokan járnak ide vásárolni. Ez sajnos szemeteléssel is jár, amit nap mint nap tapasztalhatunk. Csokipapír, jégkrémes csomagolás, s mostanság szájmaszkok garmadája – ez csak néhány az utcán eldobált hulladékok közül, mert a „repertoár” gyakorlatilag végtelen.

– A szelektív hulladékgyűjtő szigeteinket is meg kellett szüntetnünk, mert rengeteg háztartási és egyéb hulladék került melléjük – folytatta Farkas Szilárd. – Arra törekszünk, hogy minél több szemetes­edény kerüljön a közterületekre, különösen a gyalogátkelőhelyek mellé, mert ezek a legszemetesebbek. Az én otthonom is egy zebra közelében van, és ott is ezt tapasztaltam: a ház előtti területet jó állampolgár módjára igyekszem rendben tartani, de az út szélén pár pillanatra megálló gyalogosok rengeteg szemetet dobálnak el. Talán ezzel a saját műanyag hulladéktároló edénnyel véget vethetek a jelenségnek. Természetesen az edény rendszeres ürítését is én végzem. És úgy látom, jó volt az ötlet, az emberek ebbe dobják a szemetüket, csak elvétve kerül egy-egy a közterületre.

Farkas Szilárd hozzátette: szemetelés szempontjából a város legproblémásabb pontja az autóbusz-pályaudvar, de szombaton és szerdán a teljes városközpontban jelentős szemetelést tapasztalnak. A hulladék összegyűjtése jelentős problémát okoz, különösen a közfoglalkoztatottaknak, akik szombaton nem dolgoznak, de többször előfordult, hogy kénytelenek voltak „bejönni”, és összeszedni a szemetet.

– A szemetelőket már a térfigyelő kamerák is „látják”, s épp egy ilyen felvétel alapján szabtunk már ki 30 ezer forint köztisztasági bírságot, amit kiválthat az illető 36 órányi köz­érdekű munkával – jelezte a polgármester, aki azt sem rejtette véka alá: a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az ilyen és ehhez hasonló ügyekre.