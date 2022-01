Erről Nemes Kálmán polgármester beszélt lapunknak. Mint mondotta, az épület nemcsak a kultúrház nagytermét és a polgármesteri irodát, hanem egy tárgyalót, a konyhát, illetve az azokhoz tartozó vizesblokkot is magába foglalja. A felújítás valamennyi helyiséget érinti.

- A kiviteli munkák már december első felében megkezdődtek - magyarázta a polgármester. - Kicseréltettük a nyílászárókat, az elektromos hálózatot, megújult a burkolat és a belső festés, illetve azokban a helyiségekben, ahol eddig parketta volt, a padozatot is felújíttattuk. Ez utóbbit olyan módon, hogy a még jó állapotú parkettát is meghagytuk, ám arra egy teljesen új réteg szalagparketta került. Gyakorlatilag a fűtés és a vízvezeték kivételével minden megújul az épületben, még a belső nyílászárókat is újrafestetjük. Miután az épület külső felújítása is megtörtént már néhány esztendeje, reményeink szerint hosszú időn keresztül nem lesz szükség újabb ráfordításra.

Nemes Kálmán elmondása szerint az épületet- pontosabban annak nagytermét - gyakran használják, és nemcsak önkormányzati rendezvények idején, hanem családi eseményeknek is otthont ad. Továbbá a Kerkamenti Református Társegyházközség úgyszintén hoz ide programokat, amelyek megrendezéséhez a parókiaépület túlságosan kicsinek bizonyul. A nagyterem ezért szakaszolható, s ezt a funkcióját is meg kívánják tartani.

-A felújítás során olyan részfeladatokat is elvégzünk, amelyek nem fértek bele a pályázati programba - sorolta tovább a község önkormányzati vezetője. - A nagytermet kettéválasztó elemeket például önerőből vásároljuk meg, a konyhai rész bútorzatának cseréjéhez pedig egy másik pályázat biztosítja a fedezetet.

A polgármester a mintegy 120 lakosú település életével kapcsolatos egyéb aktualitásokról is szólt. Mint mondotta, a járványveszély miatt elmaradt a szépkorúak esedékes köszöntése, ám a településnek volt megtakarítása, melynek felhasználásával minden családnak 60 ezer forintos támogatást nyújtottak. A szociális tűzifa programban szintén részt vett a község, 18 köbméter beszerzésére kaptak az államtól támogatást, ezt 16 család között osztották szét.