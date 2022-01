Zalaegerszegi középiskolájában találkozott először a győri Széchenyi István Egyetem nevével, s mivel nem volt kérdés, hogy gépészmérnök édesapja nyomdokaiba lép, kézenfekvő volt, hogy Győrben, az ország járműipari központjában tanuljon tovább. Azt azonban nem gondolta volna, hogy a diploma megszerzése után nagyszabású fejlesztéseknek is a részese lehet.

– Amikor szakirányt választottam és a Belsőégésű Motorok Tanszékre kerültem gyakornokként, akkor készült el a tanszék első motorvizsgáló tesztpadja, amely óriási lehetőséget jelentett – mondja a fia­tal szakember, aki kezdetben a laborban folyó vizsgálatokban, a tesztpad felügyelésében segédkezett. – Elsősorban ipari, kutatási projekteket végeztünk, a Volkswagen konszern legmodernebb motorjait volt lehetőségünk vizsgálni. Többek között alkalmam nyílt megtanulni egy különleges, online kopásmérési vizsgálatot (radionukleációs technika) is, amit tudomásom szerint hazánkban egyedül itt végeznek.

Domján Gábor szerint az egyedülálló felszereltség, a legmagasabb szintű technológia adja a győri képzés különlegességét, az egyetemi labor számos mérési technikája és műszere országos viszonylatban is ritkaságszámba megy. Ez már önmagában stabil alapot ad a szakmához, Gábor azonban elvégezte az elektromos járműhajtás szakmérnöki szakot is. Mint mondja, az ott szerzett tudás ma már, amikor minden autógyártó az elektromos járművek irányába tereli a fejlesztéseit, lassan nélkülözhetetlenné válik.

A frissen végzett szakember azonban nem állt meg a diplomáknál: szerepet kapott a tanszék bővítésében is, így a legújabb vizsgálati eszközöket már nemcsak kezelte rutinos felhasználóként, hanem a tervezésükben, beszerzésükben is részt vett.

A győri Széchenyi Egyetem laborjában alkalmazott számos mérési technika és ott használt műszer országos viszonylatban is ritkaságszámba megy Forrás: ZH

– A belsőégésűmotor-tesztpadok mellett kialakításra került egy úgynevezett e-labor és elektromos motorok vizsgálatára alkalmas tesztpad is, ahol ipari, oktatási, kutatási céllal még több tesztelésre nyílik lehetőségünk – mondja Domján Gábor.

Bevallja, pályaválasztáskor nem gondolta volna, hogy a Győrben induló szakmai útja ilyen messzire vezet – ráadásul az egyetem berkein belül. Azt pedig végképp nem, hogy a Széchenyi István Egyetem zalaegerszegi épületeinek építésében már projektmenedzserként vehet részt.

– Gyakorlatias ember vagyok, ezért nekem különösen izgalmas volt a jól felszerelt laborokban a gyakorlatba is átültetni a tanultakat, a jövő technológiájával dolgozni. Később, amikor már az új laborok kialakításában is részt vettem, ez egyre nagyobb felelősséget is jelentett, hiszen a komplex eszközökhöz komoly gépészet is társul, amelyek együttes koordinálása nem kis kihívás volt. Szerencsére kiemelkedő oktatóktól tanulhattam, akik bíztak bennem, s minden feladat megerősített abban, hogy jó helyen vagyok, hiszen igazi álomprojektek részese lehetek.