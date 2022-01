Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója szívesen emlékszik vissza az idei évre. - Az intézményünk 70 éves, ebből az új könyvtárban éppen 20 évet töltöttünk - mondta. - Kíváncsian vártuk, hogy a saját munkánkkal újraépített könyvtári tereink milyen fogadtatásra találnak. Több héten át kérdeztük a könyvtárlátogatókat, és a várakozásainknak megfelelő válaszokat kaptunk. Örömmel használták a tereket, meg is fogalmazták az új elrendezéssel kapcsolatos jó benyomásukat. Az egységes nyitvatartási rendünk egyenletes, a látogatók idejéhez jól igazodó könyvtárhasználatot eredményezett.

Czupi Gyula Fotó: BB

– Az évfordulós programjainkra októberben sokan elfogadták a meghívásunkat – folytatta Czupi Gyula. – A Zene és egy csészényi könyvtár programunk folytatódik, abban bízunk, hogy a zenészek szívesen muzsikálnak a könyvtárban, tudva, hogy olvasóink nagy örömmel fogadták az eddigi fellépéseket is.

A Halis podcast sorozatunk rendszeressé vált, és nagy érdeklődés kíséri.

Ludvig Zoltán festőművésznek a mögöttünk hagyott év is folyamatos munkával telt. Elmondta: az a belső feszítő vágy, amit hívhatunk ihletnek, nem hagyja nyugodni. Mindennap foglalkozik a festészettel, kísérletezik új anyagokkal, izgalmas felületek létrehozásával, színekkel, lendületes vonalakkal.

Ludvig Zoltán Fotó: Gergely Szilárd

– A képalkotással párhuzamosan napi feladatot ad a Kendlimajor Művészeti Szabad­iskola és a Ludvig Nemzetközi Művésztelep – folytatta. – Minden évben, így az idén is a legnagyobb kihívást a 29. Ludvig Nemzetközi Művésztelep jelentette. A pandémia miatt teljesen új problémákkal kellett megküzdenünk. Az igazolások igazolását is el kellett küldenünk az Európai Unión kívüli meghívottaink beutazási engedélyéhez, de a lényeg, hogy egy nagyon tartalmas, értékteremtő szimpóziumunk volt, mondhatom, hogy világszínvonalú kiállításokkal fűszerezve.

Hella Ferenc református esperes szerint a 2021-es év legnagyobb ajándéka a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda megépítése volt.

Hella Ferenc Fotó: ZH-Archívum

– Az óvoda egy csoporttal már 2020 szeptemberében megkezdte működését, de az építkezés csak az idei nyár végére fejeződött be. A bő egy év alatt felépült új óvoda egy kívül-belül modern, 21. századi oktatási intézmény és a szellemiségében is korszerű. A Magyar Állam jóvoltából a Magyarországi Református Egyház Országos óvoda programjában közel 500 millió forintból valósulhatott meg a beruházás. Szeptember 5-én ünnepi istentisztelet keretében adtuk át, két csoportban 50 gyermekkel indulhatott el az új oktatási év. Most további munkatársakért imádkozunk – fogalmazott a lelkész.

– Az országnak minél több oltott embert kívánok 2022-re, a közelgő parlamenti választásokon pedig kétharmados jobboldali győzelmet szeretnék látni – mondta a szobrászművész Béres János. – A kalandorpolitikusoknak is üzennék, nekik azt javaslom, olvassák gyakrabban Szent István törvényeit, hasznukra válhat. Európától a keresztény kultúra megerősödését várom. A fiatal képzőművészeknek sok sikert és szakmai barátságokat kívánnék, s bízom benne, hogy a szentgyörgyvölgyi alkotóházamban a meglévő három műterem mellé 2022-ben végre elkészül az a vendégszoba is, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy folyamatosan fogadjak vendégművészeket is. Ami a személyes vágyam: szeretném jövőre három nagy tervemet is elkezdeni. Az első a szigligeti vár történetének ábrázolása egy nagy méretű domborművön, a második Püspöki Grácián emlékműve Zalaegerszegre, a harmadik tervemet pedig szeretném Szlovéniában megvalósítani, utóbbi egy kőből faragott Szent Jakab-szobor lenne a dobronaki templom elé. Ha ezeket befejezni még nem is tudom 2022-ben, de a munkák elkezdődhetnek jövőre, akkor már elégedett leszek az új esztendővel.

Béres János Fotó: GYF

– Elsősorban azt kívánom 2022-től, hogy legyen könnyebb a kistelepüléseken, falvakban élők élete, s jobb legyen a vidéki emberek egészségi állapota – fogalmazta meg Megyesi Beáta szentgyörgyvölgyi falugondnok. – A 2020-as és ’21-es év ugyanis nehéz, betegségekkel teli időszak volt, ez többek között abban is megmutatkozott, hogy jóval több segítséget kértek tőlünk, falugondnokoktól, illetve több gyógyszert kellett kiváltanunk. Azt szeretném, ha véget érne a koronavírus-járvány, s mindenki felszabadultabban élhetne, helyreállnának az emberek közötti társas kapcsolatok. Szentgyörgyvölgy jelenleg egy elöregedő település, kevés a fiatal, hiszen helyben nincsenek munkahelyek, ami itt tartaná őket. A falugondnoki szolgálatra akkor is szükség lesz, ha a vírustól megszabadulunk, így a már hat éve vásárolt, rengeteg kilométert futott falugondnoki jármű helyett is jól jönne egy új autó, nekem és munkatársaimnak pedig fizetésemelést kívánnék. Ami a személyes sorsomat illeti, egyelőre a saját jövőmet még nem látom tisztán, hiszen három évre kaptam megbízást, ami áprilisban lejár. Én nagyon szívesen maradnék ebben a munkakörben, ha úgy látják, hogy szükség van a munkámra.