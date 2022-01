– Kibővült a megyei önkormányzat feladat- és hatásköre, a megyei területfejlesztés koordinálásán túl a falu- és tanyagondnokok képzését is végezzük – kezdte dr. Pál Attila. – 2021 nyarán az országban elsőként bonyolította le az önkormányzat 22 résztvevővel a falu- és tanyagondnoki alapképzést, 2022-ben is tervezzük a képzési program folytatását. Önkormányzatunk emellett kiemelten kezeli a zalai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinálását, amihez kapcsolódóan az új pályázat már benyújtásra került. Tovább zajlik azon kerékpár­útszakaszok tervezése, amelyek elkészítésére az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ nyújtott támogatást. A tíz szakasz közül öt már építési engedéllyel rendelkezik, a tervezett fejlesztések a TOP Plusz Program 2021–2027 forrásaiból potenciálisan támogatható hálózati elemekké válhatnak.

Forrás: Zalai Hírlap

Elindult a TOP Plusz

– A 2014–2020-as uniós ciklus forrásainak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében történő felhasználása egészen 2022. december 31-ig tart – folytatta a megyegyűlés elnöke. – A Zala megyei TOP forráskeret a kezdeti 23 milliárd forintról végül 34,8 milliárdra emelkedett. A fejlesztések a TOP Plusz Programban folytatódhatnak.



Dr. Pál Attila közölte: az év során a kormány is jóváhagyta a TOP Plusz – Zala Megyei előzetes Integrált Területi Programot 55,9 milliárd forintos forráskerettel, amely magában foglalja a megyei jogú városok, valamint a fenntartható városfejlesztési körbe tartozó további városok számára elkülönített forrásokat.



– A zalai önkormányzatok továbbra is akár 100 százalékos támogatásban részesülhetnek, vagyis önrész nélkül, előlegigényléssel van lehetőség pályázatok benyújtására és megvalósítására – magyarázta a megyegyűlés elnöke. – Tavaly az utolsó negyedévben már meghirdettek számos felhívást a TOP Plusz Programban. Egyik a négy és öt számjegyű utak fejlesztését célozza több mint 6,7 milliárd forint keretösszeggel, a felhívásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. már benyújtotta pályázatát. A megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretösszege 3,8 milliárd forint, ez a felhívás a Zala Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium előző ciklusban megkezdett, 2022. május 31-én záruló 1,1 milliárd forint összegű paktum projektjének folytatását teszi lehetővé. A futó projekt eredményesen zárul, valamennyi vállalt indikátor teljesült: projektzárásig 747 fő került bevonásra munkaerőpiaci szolgáltatásokba, 112 fő képzésbe, 396 fő foglalkoztatásba, továbbá 70 fő lesz önfoglalkoztató. Megjelent az Élhető települések felhívás is 5 milliárd forint keretösszeggel, itt kiemelt kedvezményezettként a Zala Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium nyújthat be pályázatot kerékpárút-fejlesztésre. A megyei közgyűlés decemberi ülésén döntés született a gyenesdiási, Sármellék és Zalavár közti, Garabonctól Zalaszabarig vezető, valamint a Tornyiszentmiklóstól (országhatár) Becsehelyig tervezett szakaszok támogatási kérelmének benyújtásáról, míg a januári közgyűlésen várhatóan tárgyalunk a Zalaegerszeg–Teskánd, valamint a Lenti–Hernyék szakasz pályázatának benyújtására irányuló szándékról is. Ezzel folytatódhat a megye által kiemelten fontosnak tartott hálózatfejlesztési tevékenység, a Zala Kétkeréken Program. A belterületi utak fejlesztésére a megye valamennyi települése benyújthatja támogatási kérelmét. Erre a forráskeret 640 millió forint, de a Zala Megyei Önkormányzat jelezte az Irányító Hatóságnak, hogy a keretösszeg jelentős emelésére van igény az aprófalvas településszerkezetű Zalában. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra-fejlesztésre is lehet támogatást igényelni, a keret 470 millió forint, amelynek keretében egészségügyi infrastrukturális fejlesztések támogathatók.



További milliárdok fejlesztésekre



A felsoroltak mellett a fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására 320 millió forint áll rendelkezésre, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére mintegy 2,5 milliárd forint. A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése kiíráson 200 millió forint a keretösszeg óvodák és 100 millió bölcsődék fejlesztésére. Utóbbit a TOP Plusz mellett az országosan meghirdetett bölcsődei RRF (Helyreállítási Alap) felhívás is támogatja, itt legalább 3000 lélekszámú települések pályázhattak. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés kiírás kerete 2,5 milliárd forint, melyből 1,5 milliárd a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések részére lesz elérhető. Megjelenés előtt áll a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás is, megemelt, 470 millió forint helyett 2,7 milliárd forint összeggel, melyből közoktatási intézmények korszerűsítése valósulhat meg. A Helyi humán fejlesztések forrás keretösszege pedig 2,4 milliárd forint. A Helyreállítási Alapként definiált RRF keret megnyílásával a megye a Nyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna koordinálása alá tartozó forrásokból megvalósítható fejlesztésekkel is számol. Előzetesen kormányhatározatban rögzítették, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórház bekerült a fejleszthető intézmények közé.



Magyar falu program



A megyegyűlés elnöke arról is szólt, hogy a hazai forrásokra építő Magyar falu programban 2021-ben Zalában 4,5 milliárd forint összegben 409 támogatási szerződést írtak alá.



– Lehetőség nyílt egyebek mellett egyházi közösségi tér, óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére, kommunális és orvosi eszközök, falubuszok beszerzésére, temetői infrastruktúra, valamint önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére, utak és járdák felújítására – sorolta. – Ez év elején 14 felhívás jelent meg a program keretében. Az eljárási rend egyszerűsödött: rövidebb a benyújtási idő és gyorsabb a bírálat időtartama. A már megismert felhívások mellett új célok megvalósítására is támogatást nyerhetnek a települések.



Dr. Pál Attila hangsúlyozta, hogy a Magyar falu program egyik legnagyobb eredménye, hogy a kistelepüléseken megállt a népességcsökkenés, aminek következtében megnövekedett például a bölcsődék iránti igény.



– Erre reagálva 2022-ben lehetőség nyílik a meglévő bölcsődeépületek felújítására – mondta. – Először lehet pályázni fogászati kezelőegység beszerzésére, és újdonság a kültéri közösségi terek, létesítmények építésére, fejlesztésére, valamint gépjárművek tárolására szolgáló építmény, mobil létesítmény kialakításának lehetősége is. Kibővül az út-, híd- és kerékpárút-építési pályázat, immár vízelvezető csatornarendszerek javítására és építésére is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Továbbra is szerepel a programban az óvodai épületek, a faluházak, a művelődési és kultúrházak, valamint az orvosi rendelők fejlesztésére irányuló felhívás. A támogatói okirat kibocsátásához nem szükséges az építési engedély megléte, elég az engedélyezési eljárás elindításának igazolása.



A faluprogramban lehet pályázni továbbá közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, bértámogatásra, kommunális eszközök beszerzésére, óvodai játszóudvarok és közterületi játszóterek kialakítására. A járdaépítési pályázat keretében igényelhető támogatás 10 millió forintra emelkedik, a támogatás pedig az anyagköltségen túl már vállalkozói díjra is elszámolható lesz. Ismét kiírják az iskolaépület- és tornaterem-fejlesztési pályázatot, amelynek kedvezményezettjei a tankerületek. Jelentős forrásra pályázhatnak az egyházközösségek három célterületen: egyházi közösségi terek fejlesztése és eszközbeszerzés, bértámogatás, valamint egyházi temetői infrastruktúra fejlesztése kategóriákban. A pályázati célok közé mind az egyházi fenntartású, mind az önkormányzati fenntartású temetők esetében bekerül a digitális temetői nyilvántartás beszerzése és működtetése. A falusi civil szervezetek is újra pályázhatnak tevékenységük támogatására. Az önkormányzatok számíthatnak a szolgálati lakásépítés, valamint a tanya- és falubusz-vásárlási lehetőségre is.



Javul az úthálózat



A közútfejlesztésről szólva a megyegyűlés elnöke elmondta, hogy az alacsonyabb rendű szakaszok megújítása mellett több nagyobb volumenű útfejlesztés is zajlik, illetve tervben van.



– Az M76-os kétszer kétsávos út az M7-es autópályáról, a Balatontól Zalaegerszegig vezet majd, s érinti a sármelléki repülőteret is. A kivitelezésben most a Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti szakasz következik – jelezte dr. Pál Attila. – Folyamatban van a Mura-híd megvalósítását célzó projekt Murakeresztúr és a horvát Kotoriba között. A két település egymástól légvonalban 4-5 kilométerre fekszik, ennek ellenére közúton több mint 50 kilométeres kerülővel, egy óra alatt lehet eljutni egyikből a másikba. A MuKobridge projektben tervezett új híd és a kapcsolódó közútszakaszok megépítése ezt az utazási időt pár percre csökkenti. A Mura-híd és a hozzá tartozó új határátkelő új lehetőséget nyit majd a határátlépésre. Az átkelő a nemzetközi idegenforgalomba való bekapcsolódást azzal is segíti, hogy közvetlen összeköttetést teremt az EuroVelo 13 („Vasfüggöny”) nemzetközi kerékpáros útvonal horvátországi szakaszához. A tervezett fejlesztéssel összefüggően várhatóan 2022 végéig elkészül a Molnári–Murakeresztúr–Őrtilos kerékpárút is. Elkészült az M86–M76 Zalaegerszeget és Körmendet összekötő 2x2 sávos gyorsforgalmi út tanulmányterve és környezetvédelmi hatástanulmánya. Az új út 28 kilométer hosszú lesz, a Rába felett híd épül. A leendő gyorsforgalmi út végpontja Körmend közelében, a tervezett M80-as és M86-os, valamint a 8-as és 86-os főutak által határolt csomópontnál lesz. Előkészítés alatt áll továbbá a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti 74-es út gyorsforgalmi úttá fejlesztése.



A sport is fontos

A sportcélú beruházások terén ugyancsak sikerült előrelépni Zala megyében, közölte a közgyűlés elnöke. Lentiben idén adják át az 1,2 milliárd forintból megépített kézilabda-munkacsarnokot. A nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnok tavaly decemberben nyílt meg. Zalaegerszegen átadták a Bringaparkot, az Ostoros Károly csarnokot és a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új torna- és vívócsarnokát. Folyik a városi uszoda építése, az átadása tavasszal lesz, ahogyan elkészül addigra az Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ is. Az új zalaegerszegi sportcsarnok látványtervei idén készülnek el. Letenyén pedig közel 1,1 milliárd forintból indult el egy 1300 négyzetméteres tanuszoda építése.



Megújuló iskolák

– Az oktatással kapcsolatos fejlesztések mindig elsődlegesek – folytatta egy következő célterülettel dr. Pál Attila. – Elmondható, hogy a megyében jelentős eredményeket sikerült elérni az oktatási intézmények megújítása terén. A számos megvalósult megyeszékhelyi felújítás mellett befejeződött a bagodi általános iskola 650 millió forintos, az egervári általános iskola 623 milliós, valamint a türjei iskola 614 millió forint értékű felújítása. A gyenesdiási Kárpáti János-­iskola 1,5 milliárd forintból újult meg, a zalaapáti Gábor Áron-iskola 900 millió forintból, Lentiben a Vörösmarty Mihály-iskola 1,9 milliárd forintból, míg önerőből történik az intézmény konyhájának korszerűsítése. A Borsfai Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére pedig 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre. A TOP Plusz Program keretében a tervezettnél magasabb keretösszeggel folytatódhat a köznevelési intézmények fejlesztése – zárta gondolatait dr. Pál Attila.