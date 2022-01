Kiváló lovas volt. Energikus, büszke, sértődékeny, de nagylelkű férfi, aki sokat adott a megjelenésére. A nők imádták, és ő is imádta a nőket. A klasszikus szépséget kereste bennük is. Csak a magas, vékony, hosszú combú, de intelligens nők fogták meg. Felesége is egy híres, félig etióp származású modell volt. Mark olyan hőfokon égett, hogy nehéz volt vele tartani a tempót. Ő tudta ezt, és igyekezett szeretteit kompenzálni. Elsősorban anyagilag persze, de időt is próbált a családjával tölteni. Adott, amennyit tudott. Igazi szenvedély, valódi adrenalin azonban csak egy volt: a siker. Hogy az mit is jelent, azon azonban nem filozofált. Érezte belülről.