Nehéz lenne pontosan össze­számolni, hogy lapunk fotó­riporterei évente mennyi eseményen vesznek részt. Az pedig végképp reménytelen küldetés, hogy a helyszíneken készült valamennyi képet számontartsuk. Fotós kollégáink kis túlzással gyakran arra sem emlékeznek, hogy előző nap mit ebédeltek, ugyanakkor akadnak olyan események, programok, történetek, amelyek őket is megragadják.

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Katona Tibor fotóriporter kollégánk sem unatkozott tavaly. Megörökítette többek között, miként fogják be, majd gyűrűzik meg a védett madarakat a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás munkatársai. Kollégánk járt Gébárton is, ahol a szak­avatott mesteremberek dudákat készítettek, de ott volt akkor is, amikor a Báthory-­iskolában bejelentették az ipari alpinisták képzésének elindítását. Szintén Katona Tibor örökítette meg, ahogy Zalaegerszegen modern lánctalpasok tartanak bemutatót a városban létesülő üzem kapcsán. És ott volt akkor is, amikor a jégcsarnokban a hoki népszerűsítése miatt egész napos programot szerveztek a fiataloknak. Jártában-keltében pedig azt is észrevette, hogy a városüzemeltető cég munkatársai gereblye helyett lomb­fúvót használnak, ami, valljuk be, sokkal hatékonyabb eszköz, főleg ha látjuk, hogy ősszel milyen állapotok uralkodnak a Platán soron.

Természetesen még száz és ezer fotó készült a múlt esztendő fontos eseményeiről és még egyszer annyi az ellesett pillanatokról. Szóval a kollégák mindent dokumentálnak, így ha egyszer semmit sem írnánk az újságba, akkor is meg tudnánk tölteni remek képekkel a lapot.

