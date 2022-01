A magyar kultúra napi programon Erős Krisztina történész idézi fel azt a repülőgép-eltérítést, melynek egyik elszenvedője Szántó György, a ruhagyár igazgatója volt. Dr. Kostyál László művészettörténész Papp Albert zalai származású festőművész alkotásait mutatja be. Simmer Lívia régész-főmuzeológus azon temetkezési rítusokról szól, amelyek bizonyítékai az elmúlt években kerültek elő. Horváth Imre és Horváth Csaba restaurátor a tavalyi munkáikból válogat, szó esik arról is, miként restaurálható egy menyasszonyi csokor. Sümeginé Horváth Anita, Szabó Tímea és Simon-Kiss Judit múzeumpedagógus részletet ad elő az Ásó, kapa, nagyharang című, fiataloknak szóló foglalkozásból. A menhelyi gyerekek 1930-as évekbeli életéről Kiss Nóra néprajzkutató beszél. Varju András falumúzeumi osztályvezető a kihalóban lévő kézműves mesterségeket felélesztő programról tart előadást, Csengei Ágota a nyár elején nyíló Mindszentyneum építéséről ad tájékoztatást. A rendezvény követhető a Göcseji Múzeum Youtube- csatornáján is.