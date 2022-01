A pályázat során olyan alkotásokat várnak, amelyek kötődnek a településhez. A cél ugyanis az, hogy a legjobbnak ítélt fotókkal illusztrálják a falinaptárat, amit a karácsonyi ünnepek előtt valamennyi háztartáshoz eljuttat az önkormányzat, illetve reprezentá­ciós célokat is szolgál.

A régi iskolaépület előtti hősi emlékmű decemberi állapotában Forrás: Horváth Gergely

– Volt olyan év, amikor viszonylag kevés kép állt rendelkezésre, s volt olyan, amikor bőségesen volt lehetőség válogatni – mondta Simon Balázs, a település egyik közművelődési munkatársa, aki maga is a fotósok táborát gyarapítja. – A képek válogatásánál nemcsak technikai, fotóesztétikai szempontokat kell figyelembe vennünk, hanem ügyelni kell arra is, hogy a kiválasztott fénykép valami módon kapcsolódjon az adott hónaphoz. Miután a témaválasztás szabad, ez lehet a település valamely nevezetességének, jellegzetes épületének, közösségi életének, természeti környezetének ábrázolása, de akár zsánerkép is – a novai kötődés az egyedüli kitétel.

A 2021-es pályázati felhívásra több mint száz alkotás érkezett. A beküldött fotókat Németh József polgármester, illetve a község közművelődési munkatársai értékelték. Az általuk kiválasztott képeket Horváth Beáta, Horváth Gergely, Horváth Zsuzsanna, dr. Tószegi Judit, dr. Tószegi Sándor, Weilandné Egyed Katalin, illetve Simon Balázs készítették. A szervezők szerint a pályázatnak egyre nagyobb sikere van, ezért 2022-ben is meghirdetik azt.