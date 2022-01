Bali Zoltán alpolgármester megemlítette, hogy a beruházás teljes mértékben hazai költségvetési támogatásból valósult meg azon a telepen, ahol éppen tíz évvel ezelőtt adták át a biogáztelepet, amely járművek üzemanyagát szolgáltatja, kiválthatja a vezetékes földgázt és villamos energia, fűtési meleg víz termeléséhez is hasznosítható. A jövőről szólva említette meg, hogy napelemparkkal is bővülhet a szennyvíztisztító telepen. Mindezek mellet kiemelte: a most átadott beruházás ötlete, tervezése, kivitelezése helyi szakemberek érdeme.

A hőcserélőnél (balról): Somlai Péter, Tóth Balázs, Bánhegyi MiklósForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap