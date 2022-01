Mint arról már többször beszámoltunk: tavaly nyáron villámárvíz okozott károkat Eszteregnyén. Akkor az egyeztetések nyomán a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékesei ígéretet tettek arra, hogy a település csapadékvíz-elvezető rendszerét (különös tekintettel a Berki-patakra) kitisztítják – most pedig az akkori ígéretet valóra is váltják.

– A szakemberek az elmúlt hetekben elkezdték a munkálatokat, 1400 méter hosszúságban mélyítik és szélesítik a Berki-patak medrét, mely a dombok közt elhelyezkedő településünk csapadékvíz-elvezető rendszerének egyik legfontosabb eleme – mondta el Kele Lajos polgármester. – A tervek szerint február végére fejeződnek be a munkálatok. Abban bízunk, hogy a beavatkozás lezárultával a normál mennyiségű csapadék elvezetésére bizonyosan képes lesz a Berki-patak, hiszen erre tervezték nemcsak ezt, hanem az egész rendszert. Ezzel együtt, mivel tavaly nyáron két óra leforgása alatt 45 milliméternyi csapadék hullott le és még a kotrás előtt azt is el bírta vezetni, én nagyon bízom benne, erre most még inkább képes lesz. Megjegyzem, ha ennél is több csapadék hull le egységnyi idő alatt, akkor az okozhat meglepetéseket. Egy biztos: a patakkal egy ideig most nem kell foglalkoznunk.