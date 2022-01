Az alig 30 lakosú Szíjártóházán tavaly 8 millió forint pályázati támogatásból valósult meg a József Attila út aszfaltozása és az útpadka helyreállítása. Korábban a temetői utat már felújították, és szeretnék, hogy a falu harmadik, önkormányzati kezelésű útja is sorra kerülne.

– A Rákóczi utcáról van szó, ennek felújítására a Magyar falu programban szeretnénk pályázatot beadni – tájékoztatta nemrég lapunkat Bán Lajos polgármester a helyszínen, a szóban forgó, harangláb mellett elvezető útszakaszon. – Jelentős helyreállításra lenne szükség, hogy jól járható legyen ez az út, hiszen már több helyen leszakadt a burkolat, kátyúkat kell kerülgetni, helyenként túlságosan szűk, két autó egymás mellett alig fér el, és az aszfalton át már helyenként benőtte a növényzet is. Mint a falu más útjai, ez is egy zsákutca, de többen laknak itt, és a rossz minőségű, balesetveszélyes részen nehezen közelítik meg az ingatlanokat – magyarázta.

A Rákóczi utca közel 500 méter hosszú, ekkora szakaszon kellene megoldani a szélesítést, padkázást, aszfaltozást.

– Előreláthatóan mintegy 11 millió forintra lenne ehhez szükség, illetve egy ekkora összegből még másik szakasz megújítását is el tudnánk legalább kezdeni, és ha majd az is elkészül, akkor a faluban az összes útszakasz jól járható lenne – magyarázta Bán Lajos.

Az útfelújítás mellett több kisebb munkálatot, jobbára állapotmegóvást terveznek, például a közösségi ház melletti fedett kiülőnél a villamosítás vissza van még, illetve a temetőben végeznek majd el területrendezési feladatokat, valamint a szűkebb sírközök betonozást, mert ezeket nehéz kaszálni. Utóbbi munkákat önkormányzati forrásból és közösségi munka keretében kívánják elvégezni.

A polgármester a falu rendezvényeiről is beszélt. Elmondta, hogy Szíjártóháza egyetlen nagyobb eseménye minden évben a pünkösd előtti hétvégén a Hetés vendégül lát! című gasztronómiai és kulturális program, mely sok látogatót vonz a térségbe. Az utóbbi két évben a koronavírus-járvány miatt ez a rendezvény is elmaradt, egyelőre idén is kérdéses a megtartása, de előzetesen már az érintett településekkel egyeztettek a lehetséges lebonyolításról.