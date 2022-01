Ez alkalommal a járványhelyzet miatt szűkebb körben, csak a Szent János-hegyért Egyesület tagjaival és a hozzájuk csatlakozókkal, a társegyesület képviselői nélkül tartották meg a Vince-napi programot a gazdák. Délelőtt a lakosi hegyháton találkoztak és Boa Géza pincéjénél került sor a Vince -naphoz kötődő hagyományok felelevenítésére.

Először Keléné Juhász Ilona, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.

-Ezen a napon a bő szőlőtermés reményében szokás, hogy a gazdák kolbászt, sonkát akasztanak a szőlőtőkére és jó alaposan meglocsolják borral - mondta. - Vince napjához kötődik még, hogy a megvágott vesszőt vízbe teszik és a rügyfakadásból jósolnak a termésre. Reméljük, hogy idén gazdagabb lesz, mint az elmúlt évben.

Ezután Kondákor József, Tormafölde polgármestere, a Da Bibere Zalai Borlovagrend ceremóniamestere szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy a hagyományt ápolása mellett azért is fontos ez a program, hogy találkozzanak és, mint Márton-napon, most is meglátogassák a pincéket, megkóstolják egymás borait és tapasztalatokat cseréljenek. Hozzátette, hogy a borok minősége hasonló, mint az előző években, egy-két esetben még jobb is, viszont a termés mennyisége néhány gazdánál alatta maradt a korábbinál.

A köszöntőket követően Kondákor József és Boa Géza végezték el az első vesszővágást, majd "megetették" és "megitatták" a szőlőt.

A lakosi hegy bejárása után a Szent János-hegyen is több gazdához ellátogattak, majd a napot a pincejárás végeztél közös vacsorával zárták.