A legújabb kutatások szerint a nemzetség megalapítói Hohold fiai: II. Hahót és I. Buzád voltak. Tőlük eredt a Hahót nemzetség két fő ága: I. Buzádnak két fia volt, I. Arnold és II. Buzád. Hahót szempontjából Arnold a fontosabb, hiszen 1234-ben monostort épített a településen, amely több száz évig fennállt, de emlékezzünk meg Buzádról is, aki 1233 körül politikai pályafutását és minden birtokát elhagyva belépett a domonkos rendbe. A betörő mongolok elől nem akarta elhagyni a kolostorát, s 1241 áprilisának közepén, az oltár előtt ölte meg az ellenség. Buzádot vértanúhaláláért a katolikus egyház boldoggá avatta.

Hahót templomának tornyát, homlokzatát jelenleg felújítják

A Hahót-medence régészeti feltárásakor helyből verbuválták a segédmunkásokat, közöttük volt a hahóti Kissné Ott Magdolna, aki a hittudományi főiskolai dolgozatában ír arról, hogy dolgozott a hahóti Szent Margit plébánia templom melletti kutatásnál is.

Hahót barokk temploma a felújítás előtt

A hahóti bencés apátság a veszprémi püspökség alá tartozott, majd Szent László király a somogyvári apát főhatósága alá rendelte. A nemzetség három ága a központi birtokon megosztozott, majd később elváltak útjaik. 1234-ben a Hahót nemzetség tagjai II. András király elé járultak, s ő új adományokkal gazdagította a monostort. Az adományozó oklevélből kiderül, hogy a monostor épületeit egyedül I. Arnold emelte, és a javadalom fő részét is ő adta. Ezért csupán I. Arnold ágát illette meg a monostor kegyurasága, a másik két ág tagjai azonban temetkezőhelyet nyertek benne. Arnold ispán Barnakon, Pölöske szigetén, Berzencén, valamint Rajkon kapott újabb birtokot.

A templom egyik érdekessége a szentély két oldalához csatlakozó emeletes kápolna és sekrestye, oratóriummal

Az apátság virágzásának idejéből való a hazai kódexmásolatok közül kiemelkedő értékű Hahóti-kódex. Korát tekintve ez a második írott és fellelt munka Magyarországon, amelyet Salamon király idejében írhatták. Ma a zágrábi érseki levéltárban őrzik a 111 lapból álló művet, amelynek egyenletes, szép írása egyetlen kéz munkájáról tanúskodik, miként a gyakori nagy kezdőbetűk (iniciálék) díszítése is. A könyv a nyugati kereszténység kultúrájának szétáradását és egybefonódását bizonyítja az Árpád-kori magyar kultúrélettel. A kódex feltételezhetően az 1070-es években íródott, s szól István király, Imre herceg és Szent Gellért kultuszáról is.

A hahóti templom hajója az orgonával

A hahóti római katolikus templom melletti, Vándor László által irányított ásatás bizonyította, hogy a mai barokk templom hajója részben a középkori kolostortemplom alapjaira épült. Az Antióchiai Szent Margit tiszteletére emelt Benedek rendi kolostor a török háborúk viharaiban teljesen elpusztult, - olvashatjuk Ott Magdolna munkájában, ami így folytatódik: „ Az Antióchiai Szent Margit-templomot 1748-ban kezdték építeni a bencés apátság helyén. A kutatás legnagyobb felfedezése az a 18. században barokkizált, románkori dombormű, mely a templombelső északi falában van elhelyezve. Ezt a domborművet a népi emlékezet az alapító Haholdi Zsuzsannának tartotta, aki a mohácsi vész idején építtette a templomot. A dombormű alá írt szöveg is erre emlékeztetett. A tisztítás során világossá vált, hogy a jobb kezében templommodellt tartó tunikás alak nem nő, hanem férfi, joggal vélhető a monostort alapító Arnold ispán ábrázolásának. A dombormű a térség legkorábbi szobrászati emléke.”

A rokokó szószék

A mai katolikus templom egyik érdekessége a szentély két oldalához csatlakozó emeletes kápolna és sekrestye, oratóriummal. A hajó déli oldalán kőkeretes kapu található. Az északi hajófalban látható a befalazott, barokk stukkókerettel övezett 13. századi síremlék. Az álló férfialak jobb kezében templommodellt tart, bal kezét melle elé emeli. Valószínű, hogy ez a hahóti kolostorból származó, Arnold nádor síremléke. A templom falképei 1914-ben, a festett üvegablakok 1948-ban készültek. A berendezés jellemzően 18-20. századi, a Mária Magdolna-szobor 18. századi, az szembemiséző oltár és oltárkereszt, a szószék, a festmények a szentélyben, 1980 béliek. Az orgona 1878-ban készült Carl Hesse műhelyében. A torony 1914-ben, a templom felújításakor épült.

A monostort építő Arnold szobra, amely a térség legkorábbi szobrászati emléke

A faluban, a benzinkút mellett, egy kis park ölén található a Kisboldogasszony kápolna, amely a 18. század végén épült. A templom közvetlen közelében magasodik egy 1908-ban állított kőfeszület is Máriával, Szent János evangélista és Mária Magdolna szobraival. A barokk templom köré tetszetős parkot létesített a falu és kialakítottak egy sétányt, melyet Kelemen Krizosztomról neveztek el, aki a falu szülötte, s pannonhalmi főapát volt a második világháború alatt. Kelemen (Ferenc) Krizosztom, akinek az édesapja kovácsmester volt, 1944-45-ben, főapátként 760, köztük 418 gyermeknek adott menedéket, fiatal leventéket, bujkáló zsidókat és szökött katonákat is befogadtak az apátságon. Tagja volt a tudományos akadémiának és a felsőháznak is.

Az 1878-ban Carl Hesse műhelyében készült orgona

A templomot jelenleg beállványozták, pályázati segítséggel jelentős felújításokat végeznek rajta, s ezen kívül korszerűsítik a plébániaházat, majd a kis kápolnájukat is.

A Krizosztom sétány emlékköve

– Folyamatban van a barokk templom külső felújítása, megújul a homlokzata, javítják a torony kupoláját, új kereszt lesz rajta, s a toronyablakokat is kicserélik. Mellette a plébánia házat is rendbe tesszük, itt tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés és belső megújítás történik. A kápolnát a nyáron újítják meg, homlokzati felújtás és tetőcsere lesz rajta. A páratlan szépségű templomunkat bárkinek megmutatjuk, a kulcsa elkérhető az önkormányzatnál – újságolja Szabó Zsolt polgármester.

A barokk templom kőkeretes oldal bejárata

Rudi Péter Gergely felsőrajki plébános látja el a hahóti plébánia vezetését. Tőle kaptuk meg a felújítási munkákat megelőző szervezés és támogatás részleteit, miszerint az egyházközség nyert a Miniszterelnökségi templompályázaton 15 millió forintot, ehhez a Veszprémi Főegyházmegye további 3,5 millió forintos támogatást nyújtott. A Kaliforniában szolgáló hahóti származású Maurus Atya, a Magyar Katolikus Misszióval 1,5 millió forinttal segített, s a hahótiak nagylelkű adományaként is összegyűlt közel 2,5 millió forint. Ezen összegekből valósul meg a felújítás, melyet sok-sok közösségi munkával, s az önkormányzat támogatásával valósítanak meg. A plébánia épület teljes körű felújítását is közös összefogással, egyházi pályázati segítséggel, a Magyar Falu Program részeként végzik.

Hahót kápolnája

– 2019 augusztusában kerültem Felsőrajkra, a hahóti plébániát oldallagosan látom el. Hívő közösséget találtam Hahóton, segítőket is kaptam és kapok a civilek részéről.

A kápolna belső tere

A lelki élet nagyon aktív, nagy számmal vesznek részt a hívek szentmiséken, adventi és nagyböjti közösségi eseményeken, az év végi hálaadáson, a plébániai zarándoklatokon. 2021-ben Máriagyűdre szerveztük egy busznyi emberrel zarándoklatot. A plébánián többször is szerveztünk önkéntes közösségi munkát, melyekre nagy kedvvel jöttek a hívek segíteni.

A kápolna bejárata

Valódi közösségben, élő hittel élik meg a hahótiak egyházi ünnepeinket, de a hétköznapokban is tevékenyen részt vesznek az egyház életében – összegzi Rudi Péter plébános.