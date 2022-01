Bakancsos túrába csomagolt pezsgőzés – így nevezte a január elsejei programot Borvári Lili polgármester, majd elmondta: a községben rendszeresen szerveznek túrákat, így az új esztendőt is egy könnyedebb, nyolc kilométeres gyaloglással indították.



– Ez már az ötödik vagy hatodik alkalom, többnyire a Patóhegy a célpont, hiszen arrafelé olyanok a terepviszonyok, hogy rossz időben is megtartható a program – folytatta. – Volt olyan év, amikor hóban gyalogoltunk, s az is előfordult, hogy kisgyerekes családok babakocsikkal csatlakoztak hozzánk. Most ugyan kicsit kevesebben vagyunk, mert több olyan falubeli van karanténban a járvány miatt, aki rendszeres résztvevője túráinknak, de így is jól éreztük magunkat. Volt lehetőség beszélgetni, s a pezsgő is előkerült.



Borvári Lili hozzátette: az ország 25 legstílusosabb vidéki szálláshelye közé választott Patóhegy egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen annak csendes, nyugodt környezete kiváló lehetőséget kínál a stresszes hétköznapok kipihenésére, a feltöltődésre, de akár egy olyan könnyed túrára is, mint a szombati volt.